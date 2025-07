Sopa é janta? Prato esquenta os lares, mas também pesa no bolso dos brasileiros no inverno

Amada por uns, rejeitada por outros, a sopa é aquele prato que nunca passa despercebido nas noites frias de inverno. Seja cremosa, com legumes, macarrão ou carne, ela desperta paixões, e também discussões: afinal, sopa é ou não é janta? Polêmicas à parte, o que todo mundo concorda é que o sabor e o conforto que ela proporciona têm um preço, que anda cada vez mais salgado nos mercados.

Os principais ingredientes usados nos mais diversos tipos de sopas costumam ser os legumes, como batata, cenoura, abóbora e até repolho, além de algumas carnes, como o acém ou músculo, ingredientes que garantem um prato rico em nutrientes, conforme sugere o nutrólogo da Rede de Hospitais São Camilo, em São Paulo, Dr. Daniel Magnoni.

Leia também:

Ameaça de ataque à bomba leva OAB-RJ a suspender atividades

Polícia Militar remove barricadas em operação no bairro Mútua, em São Gonçalo

“Todos os legumes e vegetais podem ser utilizados. É importante preparar o caldo com o cozimento de uma proteína como peixe, frango ou carne com pouca gordura, como por exemplo patinho, maminha e coxão duro, para extrair nutrientes de todos os alimentos”, disse o médico.

1/5 | Foto: Layla Mussi

2/5 | Foto: Layla Mussi

3/5 | Foto: Layla Mussi

4/5 | Foto: Layla Mussi

5/5 | Foto: Layla Mussi











Apesar da recomendação médica, a sopa tem sido considerada por algumas pessoas um prato que está encarecendo, já que os preços dos principais ingredientes estão cada vez mais altos. Isso leva à substituição de legumes e carnes tradicionais ou até mesmo ao uso da chamada sopa de “entulho”, muito apreciada por muitos brasileiros.

“A sopa já foi uma opção mais barata. Hoje em dia está bem complicado, porque se você for fazer uma sopa de qualidade, os legumes estão caros, os temperos também. Agora, se for fazer uma sopa tipo ‘sopão do lixo’, aí sim você consegue achar algumas coisas mais em conta. Uma sopa boa leva tomate, cebola, pimentão, cenoura, batata, repolho, macarrão, e esses ingredientes estão pesando no bolso. Você vê o preço do tomate a R$ 11,00, pimentão também a R$ 11,00... está tudo muito mais caro. [...] A carne de segunda é o que está mais caro atualmente, quase o mesmo preço do contrafilé. Então não tem carne barata. Você tem que ver o que o seu bolso permite e a quantidade que dá para comprar. Eu gosto de sopa com músculo, que está R$ 35 ou R$ 37 o quilo. Para fazer para uma família de quatro pessoas, como é o meu caso, eu uso de um quilo a um quilo e meio de carne. Para fazer uma sopa para um dia, pode colocar uns R$ 100 no mínimo para conseguir comprar todos os ingredientes”, relatou a cozinheira Magda Lima da Silva, de 43 anos.

Magda Lima da Silva compartilha os desafios de preparar uma sopa de qualidade em tempos de preços altos nos mercados | Foto: Layla Mussi

Para preparar uma sopa de qualidade, a cozinheira aconselha fazer compras em momentos estratégicos do dia, além de substituir ingredientes que estejam pesando no orçamento.

“Quando a gente vai ao sacolão no fim do dia, os produtos que não conseguiram vender, que já estão perdendo a qualidade, ficam com preço mais em conta, e aí você consegue economizar bem”, aconselhou.

Um dos conselhos da cozinheira é comprar no final do dia | Foto: Layla Mussi

Um dos maiores desafios enfrentados pelas pessoas é equilibrar o sabor com os preços praticados em supermercados e hortifrutis. Os temperos industrializados, por exemplo, podem ter um custo mais alto se comparados aos naturais.

“Eu procuro bons ingredientes e cozinho com muito amor. Uso alho, não utilizo temperos industrializados, só os naturais: cebola, alho, pimentão, pimenta-do-reino, o básico. [...] Os ingredientes estão muito caros. Vim ver a calabresa para uma possível sopa de ervilha e está bem cara também”, disse a advogada Tânia Barreto, de 65 anos, enquanto fazia compras para preparar uma sopa.

A advogada Tânia Barreto opta por temperos naturais na hora de cozinhar e sente no bolso a alta dos preços | Foto: Layla Mussi

A sopa é um prato clássico do inverno e muitas vezes não recebe o devido valor. Muito consumida à noite, há quem não a considere uma refeição completa. Apesar da pequena rivalidade de opiniões, a sopa continua sendo um dos pratos mais comuns na mesa dos brasileiros e, por ter muitas variações, agrada até aos paladares mais exigentes.



“Eu gosto da sopa de ‘entulho’, que tem abóbora, cenoura, batata-doce, repolho e carne para dar sabor. Gosto do músculo porque é mais barato e saboroso também. Não é mais uma opção tão barata, mas é algo que aquece”, afirmou o militar Luiz Cláudio Neves, de 75 anos, que preza mais pela qualidade e sabor do que pelos preços, mesmo tentando driblar os valores altos.



Para Luiz Cláudio Neves, o sabor e o aconchego da sopa valem o investimento | Foto: Layla Mussi

Cuidado com as calorias

Ainda de acordo com o nutrólogo Daniel Magnoni, apesar de a sopa ser considerada uma refeição mais leve, há cuidados que devem ser tomados além do controle dos custos.

Com aumento nos preços de legumes e carnes, preparar o prato típico da estação exige criatividade | Foto: Layla Mussi

“Evite colocar pão, torradas ou croutons, que acrescentam calorias e carboidratos em excesso à refeição. Também não é indicado o uso de pimentas em grande quantidade, pois podem irritar o trato gastrointestinal. Prefira ervas aromáticas e utilize gorduras boas, como azeite de oliva, canola ou óleo de soja, mas em pouca quantidade”, sugeriu o médico.

O especialista sugere que os consumidores apostem em ervas aromáticas | Foto: Layla Mussi

Sob supervisão de Marcela Freitas