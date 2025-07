Dia do Bombeiro: Guarda-vidas que salvaram mulher de afogamento em Itacoatiara são homenageados na Alerj

O cabo Bruto e o soldado Bruno, ambos do 4° Grupamento Marítimo dos Bombeiros, viralizaram nas redes sociais com as imagens do resgate - Foto: Divulgação

Os dois guarda-vidas que salvaram uma mulher de 33 anos de um afogamento no mar de Itacoatiara, na última semana, receberam uma homenagem da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) pela atitude heroica e de coragem.

O cabo Bruto e o soldado Bruno, ambos do 4° Grupamento Marítimo dos Bombeiros, viralizaram nas redes sociais com as imagens do resgate e, nessa terça-feira (1), foram contemplados pela Comenda de Mérito Legislativo do Parlamento Fluminense, entregue pelo deputado estadual Renan Jordy (PL).

Durante a cerimônia de entrega, o parlamentar agradeceu o ato dos guarda-vidas e afirmou que o Corpo de Bombeiros realiza um trabalho incansável, colocando suas próprias vidas em risco, para proteger a de outros. “O que os senhores fizeram em Itacoatiara é um espelho do trabalho de toda a corporação do Bombeiro Militar que, de forma unânime, historicamente, é reconhecida como a instituição mais respeitada e que presta o serviço de maior qualidade para a população do Rio de Janeiro”, afirmou o deputado.

E completou: “Quero que toda a corporação se sinta homenageada e presenteada por essa Comenda de Mérito Legislativo”, declarou aos bombeiros militares presentes durante a cerimônia de entrega.