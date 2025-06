É grave o estado de saúde de Geovane, ex-jogador do Vasco

O ex-jogador Geovani Silva, um dos maiores ídolos do Vasco, continua internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital particular em Vitória, na capital do Espírito Santo. Na tarde deste domingo (29), a família do ex-jogador de futebol se pronunciou oficialmente pela primeira vez desde que ele sofreu com paradas cardiorrespiratórias.

Nas redes sociais do ex-jogador foi publicado o atual estado de saúde e um agradecimento pelas orações. "Amigos, informamos que Geovani Silva, continua internado na UTI do Hospital Medsenior, em estado grave, recebendo toda a assistência necessária. Pedimos que sigam em oração e confiando somente em Deus. A família agradece, de coração, por todas as orações, mensagens e demonstrações de carinho e força", relata o comunicado.

Informações equivocadas - Na mensagem, a família pediu que as pessoas tomem cuidado com as informações que vem sendo transmitidas nas redes sociais sem nenhuma responsabilidade. "Desconsiderem qualquer informação equivocada. Qualquer atualização oficial será compartilhada por aqui", afirma o texto publicado no Instagram oficial de Geovani.

De acordo com os responsáveis pelo atendimento, o estado de saúde do ex-jogador é considerado grave, mas o quadro permanece estável em relação às suas condições nos últimos dias. Em alguns momentos, Geovani recebeu visitas e acenou com a cabeça para mostrar que estava ouvindo amigos e familiares que falavam com ele.

Geovani sofreu a primeira parada cardiorrespiratória no final da tarde de quinta e precisou ser internado na UTI. Geovani passou mal quando estava em casa, foi socorrido pelos filhos Geovani e Andrey, e levado às pressas para o Hospital Praia da Costa, onde foi atendido na emergência, entubado e permaneceu estável.