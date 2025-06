Irmãos de 12 e 7 anos são internados em Araruama após tocarem em linha de pipa presa à rede elétrica

Uma menina de 12 anos e seu irmão de 7 foram internados no Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos do Estado do Rio, no início da manhã desse domingo (29). Eles levaram um choque elétrico em Cabo Frio, cidade vizinha, ao puxarem uma linha de pipa enroscada na rede de alta tensão.

O menino teve queimaduras nos braços, enquanto a irmã teve ferimentos graves nos braços, rosto, tórax e pernas. Ela foi levada ao centro cirúrgico.

O diretor do hospital, Mário Jorge Espinhara, informou que as crianças estão passando por exames clínicos e de imagens neste momento e que foram avaliadas pela pediatria, neurocirurgia e cirurgia geral.

