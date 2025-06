Prefeitura de Niterói realiza nova ação contra motos barulhentas no Fonseca

A Prefeitura de Niterói realizou, na tarde desta quinta-feira (26), mais uma ação integrada de fiscalização contra motos barulhentas. A operação aconteceu na Rua Desembargador Lima Castro, no bairro do Fonseca, e contou com a participação da NitTrans, Inspetoria Geral dos Agentes de Trânsito, Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal e 12º Batalhão da Polícia Militar.

Durante a blitz desta quinta, foram abordadas 176 motocicletas. Sete foram autuadas por infrações diversas e duas recolhidas para o depósito: uma por escapamento adulterado e outra por estar com o licenciamento vencido desde 2022.

"Estamos intensificando as ações de fiscalização para coibir o barulho excessivo provocado por motos irregulares. Essa prática prejudica o sossego da população, especialmente de pessoas idosas, autistas e famílias com bebês. A Prefeitura de Niterói atua de forma integrada com as forças de segurança para garantir mais tranquilidade e qualidade de vida nos bairros", afirmou o presidente da Nittrans, Nelson Godá.

Desde fevereiro, já foram abordadas mais de 2 mil motocicletas em operações do tipo em diferentes regiões da cidade. As ações contam com blitzes específicas e com o trabalho diário de monitoramento realizado pelo Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade) e pelo Centro Integrado de Segurança Pública (CISP).