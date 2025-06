Charitas recebe o tradicional Campeonato Niteroiense de Canoa Polinésia neste sábado

A Praia de Charitas, na Zona Sul de Niterói, será palco, neste sábado (28), da segunda etapa do Campeonato Niteroiense de Canoa Polinésia o Super Paddle Niterói. A competição reunirá atletas de diversas idades e categorias em uma vibrante celebração do esporte sobre as águas. Com percurso de 10,5 km, o evento contará com seis largadas a partir das 6h30, com disputas nas categorias OC1, OC2, V1, V3 e OC6, incluindo modalidades estreantes, master, mistas, femininas e masculinas.

Com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), o evento reforça o compromisso da cidade com o incentivo aos esportes náuticos e a promoção da saúde e do bem-estar.

"A canoa havaiana tem ganhado cada vez mais adeptos em Niterói, e é um orgulho para nós apoiar eventos que valorizam não apenas o esporte, mas também a conexão com o mar e a cultura ancestral que ele representa. Charitas será, mais uma vez, cenário de superação e espírito esportivo", destaca Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer.

Niterói tem se consolidado como referência nacional na canoa polinésia. A cidade já sediou eventos importantes da modalidade, como o Campeonato Pan-Americano, recebendo atletas de diversos países.

Em 2025, pela primeira vez na história, o Brasil sediará o Campeonato Mundial de Va’a de Longa Distância a mais importante competição internacional de canoa havaiana. O evento acontecerá entre os dias 13 e 21 de agosto, na Praia de São Francisco, em Niterói, reunindo cerca de mil atletas de 30 países. Realizado a cada dois anos, o campeonato será um marco para o esporte no país e consolidará ainda mais o protagonismo da cidade no cenário internacional da modalidade.

O Super Paddle Niterói é um dos principais eventos de canoa polinésia do estado e tem atraído equipes de diversas regiões, fortalecendo a vocação de Niterói para os esportes aquáticos.