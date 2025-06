Jovem desaparecido é encontrado morto na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio

O corpo encontrado na tarde da última quarta-feira (25) no mar da Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio, foi identificado como Wallysson Abel Santos de Oliveira, de 18 anos. O jovem estava desaparecido desde o último sábado (21), e a notícia de sua morte abalou a família e os amigos.

Wallysson trabalhava como camelô, vendendo doces e balas na areia. Segundo relatos de familiares, o jovem, que "só ia trabalhar e não fazia mal a ninguém", era conhecido por sua dedicação.

O desaparecimento de Wallysson gerou uma intensa busca. Parentes e amigos encontraram pertences da vítima próximo a uma pedra, ainda no fim de semana, levantando a hipótese inicial de que ele poderia ter pulado na água. A irmã do jovem chegou a criar uma campanha nas redes sociais, buscando ajuda para encontrá-lo.

Leia Também!

▸ Trio é preso por tráfico de drogas no Mutuapira, em São Gonçalo



▸ Senado aprova aumento do número de deputados federais para 531

O corpo de Wallysson foi avistado por volta das 16h40 de quarta-feira, próximo a um posto do Corpo de Bombeiros, e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso está sob investigação da 10ª Delegacia de Polícia (Botafogo), que segue com as diligências para apurar as circunstâncias da morte do jovem.

A comunidade local aguarda por respostas enquanto a polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias como ele morreu.