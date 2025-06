Animal Pedra Semente faz única sessão no Sesc São Gonçalo neste domingo (29)

Animal Pedra Semente, espetáculo musical do grupo Parampampam, inicia sua circulação pelas unidades do Sesc RJ a partir deste domingo (29), com a primeira apresentação em São Gonçalo (Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte, São Gonçalo), às 16h. A sessão contará com acessibilidade em Libras e legendagem. Em julho, o show passa por Valença (dia 5), São João de Meriti (6), Nova Iguaçu (13), Duque de Caxias (26) e Ramos (27). Em agosto, segue para Teresópolis (dia 3) e Barra Mansa (10). A turnê se encerra em Madureira, no dia 19 de outubro.

Seguindo a identidade sonora do Parampampam, o espetáculo apresenta o repertório do segundo álbum do grupo, homônimo ao show, com composições autorais marcadas pela diversidade rítmica. As músicas convidam as crianças a explorarem diferentes gêneros musicais, como xote, samba, ciranda, rock, marchinha e country, entre outros.

O Animal Pedra Semente narra poeticamente a aventura da personagem Silvinha. Através de canções originais, vamos descobrindo junto com ela os bichos, a terra, o mar, os perigos, o tempo, o afeto, o outro, e a amizade, construindo um sentido de pertencimento a esse mundo onde existe uma infinidade de coisas, entre as quais animal, pedra, semente.

Essa trajetória musicada, que também é um rito de passagem, apresenta uma narrativa leve e brincante, conectando crianças pequenas, grandes e toda a família.



O Parampampam é formado por seis integrantes: Juliana Marins (vocal), Rebeca Epifânio (vocal), André Lydia (baixo), Maurício Durão (teclado, escaleta e vocais), Cadu Dias Lopes (bateria, percussão, violão e vocais) e Carlos Cê Evandro Lordello, que também assume os vocais e o violão, além de assinar a maioria das composições em parceria com artistas como os escritores César Cardoso e Mário Bagg, ambos com sólida trajetória na literatura infantil. O coletivo reúne músicos, atrizes e arte-educadores, apostando em arranjos refinados, interações lúdicas e uma abordagem que valoriza a escuta sensível e a inteligência das crianças.

Em 2025, o grupo celebra dez anos de trajetória com dois álbuns disponíveis nas plataformas digitais, Olha que eu viro bicho! (2017) e Animal Pedra Semente (2023), e mais de 80 apresentações realizadas em 14 municípios, sempre promovendo a cultura da infância por meio da arte, da música e da imaginação.

Ficha Técnica

Banda: Carlos Cê Evandro Lordello (compositor, voz, violão)

Rebeca Epifanio (voz), Juliana Marins (voz), André Lydia (baixo)

Maurício Durão (teclado, escaleta, voz) e Cadu Dias Lopes (bateria, percussão, voz, violão)

Direção Musical: Cadu Dias Lopes

Direção cênica e texto: Wilson Belém

Coordenação de produção: Kelly Toledano

Assistente de produção: Laís Almeida

Figurino, acessórios e cenário: Carla Ferraz

Identidade gráfica: Danielle Martins

Desenho de luz e operação: Eder Nascimento

Técnico de som: Evandro Vital

Assistente de montagem e registro fotográfico: Lucas Lopes

Assessoria de imprensa: Lyvia Rodrigues – Aquela Que Divulga

Animal Pedra Semente

Onde: Sesc São Gonçalo

Quando: 29/6 – domingo, às 16h

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 755 – Estrela do Norte, São Gonçalo/RJ

Ingresso: R$7,50 (meia-entrada)

Duração: 60 minutos

Classificação: livre

*Programação completa:: www.parampampam.com.br ou @parampampam_infantil (Instagram)