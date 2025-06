Família busca recursos para traslado do corpo de brasileiro que morreu no Chile

Um jovem brasileiro, de 24 anos, morreu no Chile após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Gabriel Tavares Bitencourt morava no país há cerca de três anos, onde havia se estabelecido em busca de oportunidades profissionais. O caso aconteceu no dia 16 de junho, quando Gabriel teve uma convulsão em casa, na região sul do país. Ele não resistiu e faleceu no local.

Diante da tragédia, a família iniciou uma mobilização para arcar com os custos do traslado do corpo para o Brasil. Inicialmente, foi criada uma vaquinha online com meta de R$ 100 mil. Posteriormente, a família optou por contratar uma funerária local que ofereceu o serviço pela metade do valor, desde que 50% do pagamento fosse feito de forma antecipada. O restante deverá ser quitado após o embarque, previsto para ocorrer via o aeroporto de Santiago.

O governo chileno autorizou que o corpo permanecesse no Instituto Médico-Legal (IML) até que todos os trâmites burocráticos fossem resolvidos, o que ajudou a família a ganhar tempo para organizar a logística.

Nas redes sociais, a irmã de Gabriel, Graziella, tem feito publicações comoventes pedindo ajuda para viabilizar a repatriação. Segundo ela, pessoas de diversos países se sensibilizaram com a história e têm contribuído com doações e compartilhamentos.

A expectativa da família é reunir o valor necessário para trazer Gabriel de volta ao Brasil e realizar o sepultamento em solo nacional, conforme o desejo dos parentes.