Giovanna Lancellotti e Gabriel David casam aos pés do Cristo Redentor

A atriz Giovanna Lancellotti, de 32 anos, e Gabriel David, de 27 anos, se casaram, aos pés do Cristo Redentor, em uma celebração religiosa no Rio de Janeiro, neste sábado (21). A atriz e o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) estão juntos desde 2021.

Giovanna usou um vestido belíssimo da grife britânica Vivianne Westwood, que contou com uma capa utilizada como lenço. Enquanto isso, o noivo usou um terno branco, do estilista brasiliero Alexandre Herchcovitch.

"O início do ciclo mais lindo e importante da minha vida. Obrigada, meu Deus!", escreveu a atriz no Instagram.

A famosa, que atualmente dá vida a Kami, da novela "Dona de Mim", da TV Globo, fez seu pré-casamento na última quinta-feira (19), com direito a despedida de solteira e, na sexta-feira (20), houve um almoço em família.

O casamento contou com a presença de vários famosos como Fernanda Paes Leme, Miguel Rômulo, Agatha Moreira e Rodrigo Simas, como os padrinhos.

Além dessa cerimônia, está marcada mais uma celebração, desta vez em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, onde a atriz foi criada, prevista para ocorrer no dia 28 de junho. A festa terá mais convidados do que a do Rio e será realizada na vinícola da família de Giovanna

A atriz e o presidente da Liesa estão juntos desde 2021, porém moram juntos desde de 2023. O casal noivou em março do ano passado, durante uma viagem para a Tailândia.