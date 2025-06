Montanhistas de resgate chegam até niteroiense que caiu em trilha na Indonésia

Neste sábado (21), montanhistas da equipe de resgate conseguiram chegar até a niteroiense Juliana Marins, que caiu durante uma trilha ao vulcão Rinjani, em Lombok, na Indonésia, após 16 horas de espera. A informação foi confirmada pela irmã da jovem, Mariana Marins.

O resgate chegou após as 21h no horário local, quando a região já estava encoberta por neblina e com pouca visibilidade. A operação deve ser retomada na manhã de domingo (22), noite de sábado no Brasil.

"O montanhista chegou lá e o resgate conseguiu descer até ela. Deram comida e água. Ela está estabilizada e viva, é o que temos de informação. Vão colocá-la na maca assim que possível", afirmou Mariana em entrevista ao G1.

Juliana Marins tem 26 anos, é publicitária e natural de Niterói. Ela fazia um mochilão pela Ásia e já havia passado por Filipinas, Vietnã e Tailândia. A trilha no Rinjani foi realizada com o apoio de uma empresa de turismo da Indonésia.

Com a queda, ela foi parar a uma distância de cerca de 300 metros da trilha original. Por volta das 5h, no horário de Brasília, turistas disseram à família que a jovem poderia ter escorregado ainda mais em direção a um precipício.

A irmã de Juliana também contou que soube do acidente pelas redes sociais. Sem sinal de internet, Juliana não conseguiu avisar a família.

Turistas que passaram pela trilha horas depois do acidente localizaram a jovem com a ajuda de um drone e começaram a divulgar a situação até que a informação chegasse a conhecidos dela.

A queda foi na madrugada deste sábado (21), pelo horário local - início da noite da sexta (20), no horário de Brasília.

Segundo os relatos, Juliana estava muito debilitada e não conseguia se mexer. A irmã afirmou que, por volta das 4h, uma equipe de resgate chegou ao local, mas o profissional responsável por descer até ela ainda não havia aparecido naquele momento.