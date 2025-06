Bombeiro morre em acidente durante serviço na Ilha do Governador

Um bombeiro, identificado como Antônio Carlos Gonçalves da Silva, morreu em decorrência de um grave acidente, na Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, na Zona Norte, nesta sexta-feira (20). O bombeiro estava de serviço e se deslocava para atender um chamado.

O Corpo de Bombeiros informou que o 1º sargento recebeu socorro imediato e foi levado ao Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG), também na Ilha do Governador, onde recebeu atendimento médico necessário. Mesmo com os cuidados recebidos, Antônio não resistiu aos ferimentos.

Motociclista do Corpo de Bombeiros, o 1º sargento Antônio, entrou na corporação em 2002, a princípio na função de artífice. Durante sua trajetória, trabalhou no Centro de Suprimentos e Manutenção (CSM), no Grupamento Operacional do Comando-Geral (GOCG) e, no momento, estava lotado no quartel de Paracambi, localizado na Baixada Fluminense. Ainda não foram divulgadas informações sobre o enterro do bombeiro.

"Reconhecido pelo profissionalismo, dedicação e companheirismo, era muito respeitado e querido por seus colegas de farda. A perda do sargento representa um duro golpe para toda a corporação. Tombou em serviço, com coragem e honra, em fiel compromisso com a missão de proteger e salvar vidas", informava a nota do Corpo de Bombeiros.