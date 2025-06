RJ tem mais de 800 vagas abertas em concursos públicos com salários de até R$ 37 mil

O estado do Rio de Janeiro está com diversos concursos públicos abertos, com oportunidades para níveis médio, técnico e superior, principalmente nas áreas de educação, saúde e segurança pública. As remunerações variam entre R$ 2 mil e R$ 37 mil, conforme o cargo e a instituição.

Instituições de ensino

UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)

A UERJ lançou diversos editais para concursos públicos com vagas em vários departamentos e áreas de atuação. Todos os cargos exigem título de pós-graduação (mestrado ou doutorado) e experiência na área específica. A seguir, um resumo das principais oportunidades:

Editais 137 a 145/2025: Diversas vagas para Professor Adjunto e Assistente nas áreas de Engenharia Mecânica, Psiquiatria, Enfermagem, Matemática, Estatística, Psicologia, Emergências Médicas e Engenharia Química.

Exigências comuns: Graduação e título de doutor (ou mestre, dependendo do edital), além de formação compatível com a área do concurso.

Etapas do processo seletivo: Prova escrita, prova de aula, prova prática (em alguns casos) e avaliação de títulos.

Inscrições: Abertas entre maio e agosto de 2025, pelo site https://prossim.uerj.br.

Remuneração: De R$ 4.957,60 a R$ 6.581,01 para jornada de 40 horas semanais. Há uma exceção para carga de 20h, com remuneração de R$ 2.478,80.

UFF ( Universidade Federal Fluminense)

A UFF publicou o edital nº 96/2025, oferecendo 105 vagas e formação de cadastro reserva para cargos da carreira técnico-administrativa em educação, com oportunidades para níveis médio, técnico e superior.

Locais de atuação: Angra dos Reis, Campos dos Goytacazes, Niterói, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. Cotas: 5% para pessoas com deficiência e 20% para candidatos pretos ou pardos.

Etapas: Prova escrita, com conteúdos de língua portuguesa, administração pública, redação e conhecimentos específicos.

Datas da prova: Nível médio/técnico: 31 de agosto, às 09h

Nível superior: 14 de setembro, às 09h

Locais divulgados no portal da COSEAC (portal.coseac.uff.br/concursouff2025) no dia 19 de agosto, às 14h.

Inscrições: De 9 de junho (12h) a 7 de julho (12h).

Taxas: R$ 145,00 (nível técnico) e R$ 195,00 (nível superior).

Remuneração: Nível médio/técnico: R$ 3.029,90

Nível superior: R$ 4.967,04

Benefícios adicionais: Auxílio-alimentação, pré-escolar, plano de saúde e outros conforme o plano de carreira.

Instituto Benjamin Constant

O edital 07/2025 oferece 15 vagas para níveis médio/técnico e superior, abrangendo cargos como Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e Técnico Administrativo em Educação. Cotas: 5% para pessoas com deficiência e 30% para pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

Etapas: Prova objetiva, desempenho didático e avaliação de títulos.

Conteúdos: Língua Portuguesa, Legislação e Conhecimentos Específicos.

Data da prova: 31 de agosto. O local será divulgado em 25 de agosto.

Inscrições: De 30 de junho (9h) a 29 de julho (14h) pelo site www.institutoaocp.org.br.

Taxas: R$ 100,00 (Técnico de TI)

R$ 120,00 (Analista de TI)

R$ 180,00 (Professores)

Remuneração: De R$ 3.029,90 a R$ 6.180,86, além de auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 e benefícios como transporte, pré-escolar e assistência médica.

Prefeitura de Duque de Caxias

A prefeitura abriu 567 vagas temporárias na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, com contrato inicial de 12 meses, prorrogável. Níveis de escolaridade: Fundamental, médio e superior.

Avaliação: Análise de currículo com foco na formação e experiência profissional.

Data da avaliação: 7, 8 e 9 de julho, de forma eletrônica.

Inscrição: Gratuita, de 12 de junho a 18 de julho, pelo site http://seasdih.duquedecaxias.rj.gov.br.

Carga horária: De 20 a 40 horas semanais, podendo atuar em escolas.

Remuneração: De R$ 1.610,00 a R$ 4.109,88.

Prefeitura de Carmo

O município abriu 1 vaga para Técnico em Enfermagem, com formação de cadastro reserva. Requisitos: Ensino médio completo, curso técnico em enfermagem e registro no COREN.Avaliação: Prova objetiva com questões de Português, Matemática e Conhecimentos Específicos.Data da prova: 31 de agosto, na cidade de Carmo. Local divulgado em 20 de agosto no site da banca.

Inscrição: De 9 de junho (10h) a 5 de julho (23h59) no site www.institutoreferencia.org.br.

Taxa: R$ 80,00, com possibilidade de isenção para:

Cadastrados no CadÚnico

Pessoas hipossuficientes

Famílias de baixa renda

Carga horária: 30h semanais

Remuneração: R$ 2.942,50 (salário base + piso da categoria)

Bombeiros

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro divulgou o edital nº 01/2025, com 144 vagas para a função de Soldado. Do total, 101 vagas são destinadas à ampla concorrência, 29 para pessoas negras e indígenas e 14 para candidatos em situação de hipossuficiência econômica. A seleção será igualitária para homens e mulheres.

Exigências do concurso:

O candidato deve ter concluído o Ensino Médio até o período da matrícula. Além disso, é necessário:Ter no mínimo 18 anos no momento da matrícula no curso de formação;Possuir nacionalidade brasileira ou portuguesa (com igualdade de direitos);Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável).

Etapas de avaliação:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória), com questões de Língua Portuguesa e Matemática;Teste de Aptidão Física – TAF (eliminatório);Teste de habilidades específicas (eliminatório e classificatório);Avaliação de saúde (eliminatória);Avaliação documental e de títulos (classificatória).

Detalhes do TAF:

Serão convocados 1.440 candidatos com melhor desempenho na prova objetiva:1.010 da ampla concorrência;290 da cota para negros e indígenas;140 da cota para candidatos com hipossuficiência econômica. O teste físico consiste em: Corrida de 2.400 metros em até 12 minutos;3 repetições de barra fixa (flexão e extensão dos membros superiores, sem tempo limite);35 abdominais em 1 minuto.

Data da prova objetiva:

A prova, com 60 questões, será aplicada no dia 17 de agosto, das 14h às 18h. Os locais de aplicação serão divulgados em 8 de agosto. A aplicação ocorrerá nas seguintes cidades:Rio de Janeiro, Petrópolis, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes, Macaé, Duque de Caxias, Angra dos Reis e Niterói.

Inscrições:

Devem ser realizadas de 11 de junho a 7 de julho, pelo site https://www.idecan.org.br.Há também a opção de atendimento presencial, com acesso à internet, na sede da DGP/2 – Seleção e Ingresso (CBMERJ), localizada na Praça da República, 31, com atendimento:De segunda a quinta-feira, das 8h às 17h;Às sextas-feiras, das 8h às 12h.A taxa de inscrição é de R$ 54,00.

Podem solicitar isenção:

Candidatos inscritos no CadÚnico;

Doadores regulares de sangue;

Membros de seção eleitoral.

Remuneração:

Durante o curso de formação: R$ 2.956,40;

Após a formação, como Soldado BM: R$ 5.233,38.

Ministério Público do Rio de Janeiro

O MP-RJ lançou concurso com 11 vagas para o cargo de Promotor de Justiça Substituto, com formação de cadastro de reserva. A convocação será feita conforme a necessidade institucional.

Requisitos:

Bacharelado em Direito (curso reconhecido pelo MEC)

Experiência mínima de 3 anos em atividade jurídica comprovada.

Data da prova objetiva: Entre 27 de julho e 10 de agosto (em um domingo, a ser definido)

Local: cidade do Rio de Janeiro

Inscrição: Até 9 de julho (23h59), pelo site https://conhecimento.fgv.br/concursos/mprj2025

Taxa: R$ 350,00

Remuneração inicial: R$ 37.765,43