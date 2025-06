Trânsito na Rua General Castrioto, no Barreto, é reaberto

A via recebeu uma nova rede de drenagem com galerias subterrâneas - Foto: Divulgação - Leonardo Simplício

A Prefeitura de Niterói reabriu, nesta terça-feira (17), o trânsito na Rua General Castrioto, no Barreto, no trecho entre o Cemitério do Maruí e a Rua Monsenhor Raeder. A via recebeu uma nova rede de drenagem com galerias subterrâneas de 5m x 2,5m. Para agilizar a conclusão do serviço, as equipes trabalharam dia e noite desde a última sexta-feira (13), inclusive no fim de semana.

“Essa é uma obra essencial para reduzir os impactos das chuvas em toda a região do Barreto e da Engenhoca. Estamos falando de galerias imensas, com 5 metros de largura por 2,5 metros de altura — uma estrutura subterrânea que ninguém vê, mas que é fundamental para evitar alagamentos e melhorar a qualidade de vida da população. São investimentos robustos em infraestrutura urbana que trazem mais segurança, mobilidade e dignidade para quem vive na Zona Norte. O trecho da General Castrioto foi um dos mais desafiadores da intervenção", destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

O trecho também vai receber novas calçadas e meio-fio como parte da reurbanização da área.

O secretário de Governo, Paulo Bagueira, acompanhou nesta terça a liberação da rua e comentou sobre a conclusão desta etapa.

“Essa liberação desta rua após a implantação da rede de drenagem representa um verdadeiro alívio para quem depende da via todos os dias, seja para ir ao trabalho, levar os filhos à escola ou utilizar o transporte público. A General Castrioto é uma importante ligação entre Niterói e São Gonçalo, por onde passam diversos ônibus intermunicipais. Sua reabertura melhora significativamente o tráfego e a qualidade de vida de milhares de pessoas", destacou o secretário de Governo.

As obras de macrodrenagem do Barreto e Engenhoca foram iniciadas em 2024 e têm como objetivo ampliar o sistema de escoamento de águas pluviais da região. Além da instalação das redes de drenagem, os trabalhos contemplam a recuperação da pavimentação e das calçadas das ruas impactadas. O investimento no projeto é de aproximadamente R$ 76 milhões, com conclusão prevista para o final de 2025. Ao todo, 4,6 quilômetros de vias serão atendidos com obras de urbanização, incluindo pavimentação, meios-fios e calçadas.

Segundo Manuela Serrano, sócia proprietária do tradicional Colégio Monsenhor Raeder, a obra será benéfica para a região e o colégio.

“Essa é uma obra muito esperada por todos nós. As chuvas eram um problema: a rua alagava e, muitas vezes, a água chegava a invadir a minha escola. Quero agradecer à Prefeitura por ter atendido a uma demanda antiga dos comércios e das empresas da região. Estou muito feliz com essa conquista e tenho certeza de que vai resolver o problema", comemorou Manuela Serrano.

Também já foram finalizadas a construção da rede de drenagem no terreno da Cidade da Ordem Pública e a instalação da rede e requalificação das calçadas na Rua Vereador José Vicente Sobrinho, entre a Travessa José Carreteiro e a Travessa Francisco Esteves.

Outro ponto com obras concluídas é a região do Copo Cheio, onde sete ruas foram reurbanizadas, com melhorias na pavimentação, calçadas e meios-fios. Entre elas, estão as ruas Maestro Vila Lobos, General Estilac Leal, Américo Vanique, Salgado Filho, Allan Kardec e Galvão.

Nova frente de obras – A Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION) começou mais uma etapa das obras de macrodrenagem que beneficiarão os bairros do Barreto e Engenhoca, na Zona Norte da cidade, com o início dos trabalhos de microdrenagem na Rua Vereador José Vicente Sobrinho. Nessa fase, o trecho entre a Rua Craveiro Lopes e a Travessa Ribeiro de Almeida permanecerá interditado para continuidade das intervenções. Durante a execução dos serviços, equipes de apoio ao trânsito orientam motoristas e pedestres sobre desvios e interdições.