Dia de Santo Antônio: centenas de fiéis celebram em paróquia na Covanca

Centenas de fiéis gonçalenses celebraram, nesta sexta (13), o Dia de Santo Antônio, data dedicada ao santo “casamenteiro”, na Paróquia de Santo Antônio, na Covanca, em São Gonçalo. Além dos festejos em homenagem ao santo, os devotos que frequentam o local também aproveitaram a data para celebrar o centenário da comunidade local, que acontece neste ano.

O padre Fabiano Santos, que é administrador paroquial, explica que a paróquia em si ainda não têm cem anos, mas a comunidade católica que a fundou completa um século neste ano. “[A comunidade] foi inicializada como capela no Barreto. Só alguns anos depois se tornou paróquia”, destaca. Por isso, o feriado do santo que batiza a Paróquia tem algo de especial neste ano.

Festejos em homenagem ao Santo aconteceram nesta sexta-feira (13) | Foto: Enzo Britto

“Ao longo desses quatro anos em que aqui estou, eu me impressiono com a devoção de tantas pessoas de tantos lugares que vêm venerar o Santo Antônio. Ele vem abrilhantar essa nossa celebração. São 100 anos de evangelização e 100 anos propagando a Palavra de Deus pela intercessão desse glorioso Santo”, destaca o Padre.

Pela igreja, entre os enfeites e decoração habitual, os fieis formaram uma estátua do número 100, composta por fotos de devotos no local ao longo dos anos. As missas começaram às 7h e aconteceram de forma periódica até o fim do dia, que terminou com uma procissão pelas ruas do bairro e barracas no pátio da igreja.

Ao fim de cada missa, aconteceu a tradicional entrega de pães abençoados. Segundo a Igreja, o costume é uma forma de simbolizar o cuidado do Santo Antônio com a população mais pobre. A fila se estendeu por toda a Igreja em todos os horários.

“Santo Antônio sempre foi uma pessoa caridosa. O conceito do pão vem de você dar para quem precisa, mesmo que precise tirar do seu. Santo Antônio é um exemplo muito interessante, porque ele era um homem rico, que se despojou doou tudo e viveu para os pobres. Nos inspira assim hoje”, reforça o estudante Jonas Ferreira, devoto do santo.

A Paróquia de Santo Antônio fica na Rua Floriano Peixoto, 2149, na Covanca, em São Gonçalo.