Roda de samba com Grupo Amanhecer marca celebração pelo Dia dos Namorados em SG

O Dia dos Namorados foi na última quinta-feira (12), mas ainda há celebração alusiva à data marcada para o final de semana. No próximo domingo (15) o Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da região Leste Fluminense, vai comandar uma roda de samba, com artistas convidados, na 'Wiskeria Choop Gin', na Rua Dalva Raposo, S/N, na região da Mangueirinha, em Tribobó, São Gonçalo. O evento, que tem apoio do centro cultural e comunitário do bairro, começa às 18 horas e terá a participação de artistas convidados de várias regiões de São Gonçalo.

Além do Amanhecer, vão se apresentar os DJ's 'Bruninho do Rodo' e 'k2 da Mangueirinha', além dos MC's 'MR da Nova Grécia', 'Pé de Pano', '2K do Catarina' e 'Walace'. Os organizadores do evento optaram por fazer a celebração do Dia dos Namorados no fim de semana como forma também de confraternizar os moradores de Tribobó e bairros vizinhos. A festa tem entrada franca e venda de bebidas a maiores de idade, a preços populares.

Amanhecer - O Grupo Amanhecer foi formado na década de 80 por um grupo de amigos de Maria Paula e do Campo Novo e já teve diferentes formações, mas sempre se manteve em atividades, fazendo shows em algumas cidades da Região Leste Fluminense, como Niterói e Maricá.

