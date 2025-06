No Dia dos Namorados, Hospital Estadual João Batista Cáffaro promove sessão especial

O Dia dos Namorados foi especial para os pacientes internados no Hospital Estadual João Batista Caffaro, em Itaboraí (RJ), Região Metropolitana do Rio. Ao lado dos seus parceiros, os pacientes deixaram o leito de enfermaria e foram para a sala do CineCaffaro, no segundo andar do hospital, para assistir à comédia romântica “Como Se Fosse a Primeira Vez”.

O momento especial faz parte do projeto de humanização e qualidade que semanalmente exibe filmes para as pessoas internadas. “Esse tipo de iniciativa humanizada contribui para o bem-estar do paciente. Torna o período de internação mais leve. Importante pensarmos em um atendimento com esse tipo de acolhimento”, observou o diretor da unidade, Renato Corredeira.

Na primeira fila da sala de sessão estava o casal Wilson José e Mônica Silva, moradores de São Gonçalo, casados há 38 anos e que nunca foram ao cinema.

“Nós nunca fomos ao cinema juntos. Esse projeto é muito interessante. Tira os pacientes do leito, garante uma alegria e um bem estar. Hoje estamos comemorando tudo e, principalmente, a recuperação e alta dela. Só temos a agradecer”, garante o aposentado Wilson José.

Outros 20 casais também aproveitaram a sessão especial do Dia dos Namoradores, que projetou o filme “Como Se Fosse a Primeira Vez”, que conta a história de Henry Roth, um veterinário de animais marinhos, que se apaixona pela adorável Lucy Whitmore. Mas todas as manhãs ela esquece tudo o que aconteceu no dia anterior, inclusive tê-lo conhecido. Assim, Henry é obrigado a conquistá-la, dia após dia, para ficar ao seu lado.

“Incrível uma sala de cinema dentro do hospital para os pacientes. Receber este acolhimento é muito bom. Todos os hospitais deveriam ter projetos como este”, garantiram outros pacientes. Todos os casais ganharam flores e a sessão contou com suco, fruta, biscoito e muito carinho e amor dos profissionais administrativos, enfermagem e fisioterapia, maqueiros que deram todo o suporte aos pacientes.

“É emocionante acompanhar este momento. O sorriso e as palavras de carinho e agradecimento mostram que estamos no caminho certo, fazendo o melhor através de um atendimento de qualidade e humanizado”, disseram os gerentes administrativo e assistencial, Gabriel Abrão e Paulo Bastides, respectivamente.

O Hospital Estadual João Batista Cáffaro é uma unidade de porta fechada. Recebe pacientes estabilizados das urgências e emergências de várias unidades do Estado e que precisam completar o ciclo de antibiótico ou aguardam exames complementares para fechar diagnóstico. O hospital possui 128 leitos e passou, recentemente, por um projeto de ampliação, adequação e modernização.