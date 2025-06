Apple anuncia iOS 26 e outras novidades para iPhone durante WWDC 2025

A Apple anunciou, nesta segunda-feira (09), o novo iOS 26, durante a WWDC 2025, conferência anual da Apple para desenvolvedores, que acontece entre os dias 9 e 13 de junho na sede da empresa em Cupertino, na Califórnia (EUA).

O novo sistema operacional mostrou uma repaginação em seu design, com a tecnologia "Liquid Glass". A Apple Intelligence ganhou novidades e irá permitir integração com outros apps, para entregar uma experiência completa aos usuários.

Confira alguns detalhes das novidades da Apple divulgadas durante o evento:

➔ O novo nome foi confirmado. A Apple anunciou que a nova nomenclatura do sistema operacional do iPhone vai seguir o ano em que o sistema é desdobrado. Outros softwares da marca também tiveram o número alterado.

➔ Ferramentas de escrita, Genmoji, Apple Playground e remover objetos de imagens foram algumas das funções trazidas com a Apple Intelligence no último ano. Agora, a Apple aposta em uma novidade interessante, que associa apps à IA da marca. Mas, a Siri não foi citada no evento, e deve seguir mais um ano sem atualização.

➔ Assim como Android apostou em um novo design para esse ano, a bigtech de Cupertino anunciou que este é a maior atualização na interface do celular desde o iOS 7. O "Liquid Glass" é a novidade da vez, e vai trazer uma aparência elegante ao iPhone. Com movimentos fluidos, a atualização se adapta a posição do aparelho, "criando experiências únicas e facilitando o uso", conforme informou a marca. O novo software será reproduzido tanto no modo claro, quanto escuro, e adicionará um visual translúcido aos ícones de aplicativos.

➔ O app Câmera também terá novidades. Assim como em outros softwares da Apple, o programa teve seu design repaginado com o "Liquid Glass" e entregará um visual com ícones mais elegantes, maiores e mais intuitivos.

➔ Após o sucesso de imagens criadas, o ChatGPT chega ao Playground para oferecer novas oportunidades de criação nativa no iPhone. O recurso se baseia na parceria firmada entre a Apple e a OpenAI em 2024, e surge como uma opção para além das três versões de desenho que o aplicativo da marca oferecia anteriormente.