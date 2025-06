Artiistas do Movimento Cultural Internacional Dom Sarau, de SG, participam da I Feira Virtual do Livro de Angola

Evento aconteceu no último domingo (8) - Foto: Divulgação/Dom Sarau

Um grupo de artistas de São Gonçalo, ligados ao Movimento Cultural Internacional Dom Sarau, viveu um domingo especial, nesse dia 9 de julho. Durante uma hora, eles se apresentaram, ao vivo em live na I Feira do Livro de Angola, levando música, dança e poesia, em conexão direta, entre o Brasil e o país africano.

O Grupo Dom Sarau, coordenado pela produtora cultural Lígia Helena de Carvalho, reúne artista da região, ligados à música, dança, poesia, literatura e artes plásticas, para apresentações periódicas, como forma de difundir essas ações ao público em geral. Cantora, compositora e escritora, Lígia também é embaixadora Cultural do Brasil na Confederação Virtual do Livro, e vêm conseguindo articular a apresentações de brasileiros em eventos internacionais, como o de domingo, com frequência, graças ao apoio dos organizadores da confederação - César Salvatiera (presidente) e Alan Morales, vice presidente.

A apresentação dos músicos aconteceu nesse domingo (8) | Foto: Divulgação/Dom Sarau

A apresentação dos artistas de São Gonçalo aconteceu pela manhã. Beca Carvalho e Sérginho Soares cantaram, e Dan Cristóvam dançou. Gelson Ribeiro, Ana Leidig, Daniel Olveira e a própria Lígia declamaram poesias.

No evento, os organizadores prestaram homanagem a Pepetela, um dos escritores mais imortantes de angola e conhecido por obra que exeploram a identidade e a história do daquele país na luta pela independência, e também romances. Ele recebeu vários prêmios literários, incluindo Prêmio Camões, em 1997, um dos mais prestigiados da Língua Portuguesa.