São Gonçalo inicia ações com foco na saúde do homem

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo, por meio do Programa de Atenção Integral à Saúde do Homem, dará início a uma série de ações voltadas à orientação e oferta de serviços de saúde nas garagens das empresas de ônibus do município. A primeira visita está marcada para a próxima quarta-feira (18), das 9h às 15h, na garagem da Viação Rio Ita, e será direcionada aos funcionários da empresa.

“A saúde do homem envolve diversos aspectos e, muitas vezes, observamos certa resistência por parte desse público em procurar atendimento, seja por falta de tempo ou por questões culturais. Pensando nisso, estruturamos uma ação integrada, com diferentes serviços oferecidos diretamente no ambiente de trabalho, facilitando o acesso e promovendo o cuidado. A escolha das garagens se deve ao grande número de homens nesses espaços”, explicou Maria Netto, coordenadora do Programa de Atenção Integral à Saúde do Homem.

Além dos serviços do programa, outras iniciativas das Subsecretarias de Atenção Básica e de Saúde Coletiva também estarão presentes com ações voltadas à promoção da saúde. Entre os serviços disponíveis estarão: vacinação, testagens rápidas para hepatites virais, sífilis e HIV, aferição de pressão arterial e de glicose, entre outros atendimentos.

“Acreditamos que a atuação conjunta dos programas amplia o alcance e a efetividade das ações junto à comunidade. Nos próximos meses, a iniciativa será levada a outras empresas de transporte da cidade”, afirmou Vilma Elena Xavier Ferreira, diretora do Departamento de Programas (Depro).