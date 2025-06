Projeto leva educação ambiental à escolas públicas de Nova Friburgo com apoio da Lei Aldir Blanc

Levar cultura para dentro das escolas públicas, despertando a imaginação das crianças e, ao mesmo tempo, promovendo consciência ambiental: esse é o objetivo do projeto “Água de Beber, de Lavar, de Brincar”, idealizado pela escritora, educadora e dentista Lúcia Almo de Moraes. A iniciativa, realizada com recursos da Lei Aldir Blanc, promoveu um circuito literário em escolas públicas de Nova Friburgo e se tornou um exemplo sensível do impacto das políticas públicas de incentivo à cultura na formação de leitores e cidadãos.

O projeto passou pela Escola Municipal Claudir de Lima, no bairro Catarcione, e pela Escola Municipal Juscelino Kubitschek, em Varginha, com atividades como contação de histórias, saraus literários e apresentações interativas. Cada criança recebeu um exemplar do livro infantil de Lúcia, que aborda o cuidado com a água de forma lúdica e poética. Os livros contam ainda com um QR Code que dá acesso à versão narrada da história, garantindo acessibilidade para estudantes com deficiência visual ou dificuldades de leitura.

“A infância é um campo fértil para a imaginação, o cuidado com o mundo e o prazer da leitura. Quando a cultura chega na escola de forma viva e acessível, ela transforma. A Lei Aldir Blanc nos permitiu plantar esse encantamento com equidade e sensibilidade”, afirma Lúcia Almo.

Leia também:

▶ Motorista de aplicativo é assassinado a tiros na Zona Oeste do Rio

▶ Criminosos furtam geladeira de cabine da PM e acabam presos na Zona Sul do Rio

A ação integra uma das muitas iniciativas fomentadas pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que em 2024 destinou mais de R$ 207 milhões ao setor cultural do estado do Rio de Janeiro — sendo R$ 103,4 milhões repassados por meio do Governo Estadual e o restante via prefeituras. Os recursos vêm garantindo a descentralização da cultura e o fortalecimento de artistas, educadores e projetos em diferentes regiões do estado, especialmente fora dos grandes centros.

Além de democratizar o acesso à literatura e ao debate ambiental, o projeto propõe um modelo educativo que alia arte, afeto e cidadania — reforçando o papel da escola como espaço de formação integral e a importância das leis de fomento à cultura como política pública de base.

Outras iniciativas do circuito literário em escolas da região já estão previstas para os próximos meses.