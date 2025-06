Hospital abandonado em Alcântara é atingido por incêndio

Bombeiros trabalharam por cerca de 1h para controlar as chamas - Foto: Reprodução/Facebook

O antigo prédio abandonado do Hospital Santa Maria, em Alcântara, São Gonçalo, sofreu um incêndio na manhã desta sexta-feira(6). Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quartel do Colubandê foi acionado por volta das 6h10 para o combater as chamas. A causa ainda está sendo investigada.

De acordo com relatos, o local estava sendo ocupado por moradores em situação de rua. Por volta das 7h50, o fogo foi controlado.