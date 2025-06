Veículo capota após colidir com outro carro no Centro de Niterói

Um carro capotou após colidir com um outro veículo, no início da noite desta quinta-feira (05), no cruzamento das Ruas Marechal Deodoro da Fonseca e Visconde de Sepetiba, no Centro de Niterói. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações de testemunhas, um dos veículos teria avançado o sinal no cruzamento das ruas. A versão, no entanto não foi confirmada pela polícia.

O motorista de um dos carros, segundo informações preliminares, é motorista de aplicativo e estava com um passageiro no momento do acidente. Nenhum deles se feriu. No outro automóvel, estava apenas uma idosa. Ela chegou a ser atendida pelos Bombeiros, mas não teve ferimentos.

Por conta do risco de incêndio no carro, os Bombeiros fecharam a Rua Marechal Deodoro, o que gerou um congestionamento no trânsito que precisou ser completamente alterado pela Visconde de Sepetiba.