MC Poze lança “Desabafo 2” com cenas da soltura e crítica à repressão policial

MC Poze do Rodo lançou nesta quarta-feira (4) o clipe de sua nova música, “Desabafo 2”, sequência direta do sucesso “Desabafo 1”, lançado em 2023. A produção, que já ultrapassa 900 mil visualizações em menos de 10 horas, causou comoção nas redes sociais e dividiu opiniões.

Gravado logo após sua saída do presídio de Bangu 3, no Complexo de Gericinó, o vídeo intercala versos de protesto com cenas reais do momento em que o artista foi recebido por uma multidão. A letra traz críticas diretas à atuação da polícia, à mídia e às acusações que envolvem seu nome.

Em um dos trechos mais marcantes do vídeo, Poze aparece indignado:

“Mais uma vez estou aqui provando para vocês que sou artista. Então, para de me perseguir! Me deixa em paz, prra!”*

Recepção na saída do presídio

O clipe mostra a recepção calorosa que o cantor recebeu ao deixar o presídio, na última terça-feira (3), cerca de 31 horas após a decisão judicial que autorizou sua soltura. Centenas de fãs, incluindo mulheres e crianças, se aglomeraram na frente da unidade prisional. O vídeo da cena viralizou, com mais de 100 mil curtidas e sete mil comentários.

Um dos momentos que mais repercutiram foi quando o também rapper Oruam, ao lado de dois homens, subiu ao teto de um ônibus que passava pela Estrada Guandu do Sena, próximo ao Complexo de Gericinó.

Diante da aglomeração, a Polícia Militar, que já havia reforçado a segurança com mais de 50 agentes, interveio com uso de balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta para dispersar o público. Apesar da confusão não houve danos mais graves. As cenas registradas desse momento também foram utilizadas no vídeo.

Nova música

O clipe de “Desabafo 2” foi lançado nesta quarta-feira (4) e é uma continuação de outra canção do artista, “Desabafo 1”, lançada em 2023.



Nesta nova canção, a letra entoada pelo cantor revela a indignação diante da “perseguição”, das críticas e das acusações, principalmente em relação à apologia ao CV e à sua imagem nas redes sociais.

O clipe causou diversas reações dos internautas, pois muitos disseram que foi “emocionante”, principalmente no momento em que surgem as cenas de Viviane Noronha ao lado do cantor. Ela também está sendo investigada por um esquema de lavagem de dinheiro para a facção criminosa. Entretanto, houve outros comentários mais críticos, afirmando que “a polícia ajudou o cara a estourar mais uma música”.

Acusações em nome de MC Poze do Rodo

O cantor Marlon Brendon Coelho Couto e Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, ficou cinco dias preso. O estopim para a prisão teria sido a participação dele em um baile funk que ocorreu na Cidade de Deus, dois dias antes da morte de um policial do Core em uma ação na comunidade, há dez dias.

MC Poze do Rodo e fãs

A forma como Poze é tratado pelos fãs divide a opinião de especialistas em segurança pública. A multidão que se reuniu na porta do Complexo de Gericinó “lembrou a passagem de um circo”, de acordo com o coronel da Polícia Militar de São Paulo e ex-secretário Nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva.

Em Gericinó, na Zona Oeste do Rio, MC Poze do Rodo lançou uma nova música chamada “Desabafo 2”, que conta com mais de 900 mil visualizações no YouTube em 10 horas. No clipe, foram utilizadas imagens de sua prisão e os seguintes versos: “Avisa lá que não vai me parar”, “estão de olho grande nos meus ouros” e “filha da p*ta nenhum vai me intimidar”. O artista está sendo investigado por apologia ao tráfico e associação ao Comando Vermelho (CV).