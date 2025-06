Motociclista morto em acidente no bairro Antonina é sepultado em São Gonçalo

Aconteceu na tarde desta quarta (04) o sepultamento de Rodrigo Ignacio Rabello, jovem de 22 anos que morreu em um acidente de moto no bairro Antonina, em São Gonçalo, nesta madrugada. A despedida aconteceu no Cemitério Parque da Paz, no Pacheco. A adolescente de 17 anos, que estava com ele na motocicleta no momento da acidente, segue internada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

Familiares e amigos da vítima se despediram no cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo | Foto: Enzo Britto

Dezenas de amigos e familiares se reuniram para prestar suas últimas homenagens ao jovem, que trabalhava como tatuador e morava no bairro Porto Novo. Rodrigo foi aplaudido pelos colegas no momento do enterro. Bastante emocionada, a família preferiu não comentar o caso.

O acidente aconteceu por volta de 1h. A moto que Rodrigo conduzia atingiu um ônibus, segundo testemunhas, enquanto passava pela Avenida Abaeté. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o jovem morreu no local. A adolescente que estava com ele teve ferimentos de gravidade moderada e foi conduzida ao HEAT. Até a última atualização da unidade de saúde, seu quadro era considerado estável.