Obras do MUVI no trecho 6, em Santa Luzia, têm início

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo - Foto: Divulgação - Renan Otto

Já começaram as obras do trecho 6 do projeto Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), no bairro de Santa Luzia. No momento, estão sendo desenvolvidas obras de drenagem que vão auxiliar no escoamento das águas das chuvas, para resolver o problema crônico de alagamento do bairro.

O projeto do MUVI está sendo executado graças a uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria das Cidades, e a Prefeitura de São Gonçalo. Trata-se do maior projeto de mobilidade urbana já realizado na cidade de São Gonçalo, com um investimento de R$ 287 milhões.

O prefeito Capitão Nelson celebrou o desenvolvimento do projeto por toda a cidade.

"São Gonçalo era considerada uma cidade dormitório, esquecida. O nosso governo está mudando isso e o MUVI é um exemplo! Graças ao apoio do governador Cláudio Castro e do secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, estamos construindo o maior corredor viário da cidade. O trecho 6 é o último do projeto e ver as obras começando ali me deixa muito satisfeito", disse.

Todas os trechos da obra do MUVI incluem drenagem, para evitar alagamentos pela cidade, pavimentação, novas calçadas e meios-fios, além de intervenções artísticas, paisagismo, pistas preferenciais para ônibus, ciclovia e a instalação de pontos de ônibus. No momento, os trechos 3, 4, 5 e 6 estão em obra. Os primeiros já estão prontos.

O MUVI vai ligar o bairro de Neves a Guaxindiba. O corredor viário terá 18 quilômetros de extensão e são previstas várias intervenções urbanísticas no trajeto. O projeto foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

Trabalho pré-obras - Uma equipe de trabalho técnico-social das Secretarias de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e de Habitação realizou trabalho de acompanhamento das famílias que moram próximo ao trecho 6 antes do início da nova etapa de obras. A mobilização visa esclarecer à população sobre os serviços que serão realizados e tirar dúvidas.