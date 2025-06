Zé Felipe desabafa durante show em Portugal: 'Se eu fosse cantor romântico nesses últimos dias, já tinha morrido'

A separação de Virginia e Zé Felipe segue movimentando as redes sociais e gerando especulações. Recentemente, os fãs do cantor repercutiram um desabafo do artista em seu último show, que ocorreu em Portugal, sobre como têm sido os seus últimos dias — período no qual o agora ex-casal anunciou o término.



"Se eu fosse um cantor romântico nesses últimos dois dias, acho que já tinha morrido", comentou Zé Felipe, enquanto estava no palco. "Mas o povo fala que ninguém morre de amor, só arrasta o c* no asfalto".

A fala era uma espécie de introdução para uma das músicas do repertório da apresentação. Após o desabafo, Zé Felipe cantou “Nossas fotos”, versão em português de uma canção do cantor porto-riquenho Bad Bunny.

O anúncio do término ocorreu no dia 27 de maio, durante uma série de shows agendados em Portugal. No dia seguinte à primeira apresentação do músico, a influenciadora retornou ao Brasil sozinha. Dos cinco anos que o casal estava junto, essa foi a primeira vez que os dois realmente se separaram. Zé Felipe voltou para Goiânia, neste domingo (1º), e foi direto para a casa da mãe.