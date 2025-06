Colisão entre ônibus e carro deixa um morto em Icaraí, Niterói

Uma pessoa morreu em um grave acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio, na manhã deste domingo (1º), na Avenida Roberto Silveira, esquina com a Rua Lopes Trovão, no bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 6h para atender à ocorrência.

Até o momento, as identidades das vítimas e as causas da colisão não foram divulgadas.





Agentes da NitTrans estão no local para controlar o tráfego, que foi parcialmente interditado. A área do acidente foi isolada com fitas de segurança. Um edifício próximo teve as grades da fachada danificadas com o impacto.