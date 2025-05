Obra da Avenida 22 de Maio avança com montagem de vigas e liberação parcial de ponte a partir de sábado (31/05)

A transformação urbana de Itaboraí segue em ritmo acelerado. Na tarde da última quinta-feira (29/05), o prefeito Marcelo Delaroli realizou uma visita técnica na obra de rebaixamento da Avenida 22 de Maio, na altura do bairro Rio Várzea. Acompanhado do chefe de Gabinete, Uilton Viana, e do deputado estadual Guilherme Delaroli, o prefeito anunciou os próximos passos dessa que é uma das maiores intervenções viárias da história do município.

Durante a visita, foi destacada a chegada das vigas que compõem a estrutura elevada sobre a Avenida. A montagem terá início logo após o feriado de Corpus Christi.

“Estamos aqui numa obra que vai transformar a cidade de Itaboraí. Já avançamos bastante e, a partir do feriado, começamos a montagem das vigas que estão estocadas aqui no canteiro. A obra segue de vento em popa. O nosso compromisso é transformar Itaboraí em uma cidade melhor para viver. Essa é uma obra estratégica que trará mais mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população”, afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.

Outro ponto importante da visita foi o anúncio da liberação da primeira etapa da nova ponte construída na região, que aconteceu nesta sexta-feira (30/05). A estrutura promete solucionar antigos problemas de alagamento, especialmente em períodos de chuva intensa.

“Essa ponte é com vão livre, ou seja, mesmo com grande volume de chuvas, não teremos mais retenções que causavam alagamentos na região. A partir desta sexta está liberada, e na segunda-feira (02/06) já iniciamos a demolição da antiga ponte para construir a nova. Agradecemos ao empenho do nosso governador, Cláudio Castro, que tanto se empenhou para que esta obra fosse e executada. Muito obrigado”, explicou o deputado Guilherme Delaroli.

A intervenção integra um plano estratégico de urbanização realizado em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de requalificar um trecho fundamental da principal via da cidade. A nova estrutura irá ligar, de forma elevada, ruas paralelas à Avenida 22 de Maio, criando uma cobertura sobre a via rebaixada e permitindo, futuramente, a criação de uma área de convivência urbana.

Durante todo o período da obra, agentes da Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS) estão atuando na orientação de motoristas e pedestres, garantindo a segurança no local.