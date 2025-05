Fiscalização interdita posto em Niterói por gasolina adulterada

Posto no Cubango foi fechado por vender gasolina com etanol acima do limite - Foto: Divulgação

Posto no Cubango foi fechado por vender gasolina com etanol acima do limite - Foto: Divulgação

A Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em operação conjunta com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), interditaram, nesta sexta-feira (30/5), um posto de combustíveis localizado no bairro do Cubango, em Niterói. Durante a fiscalização, os agentes constataram que a gasolina comercializada no local apresentava 47% de etanol anidro, valor muito acima do limite legal permitido, que é de 27%.

Além da irregularidade na composição do produto, o Inea emitiu um auto de constatação por captação de água sem outorga. Os agentes também identificaram que o posto exibia a bandeira da BR, mas o combustível, na verdade, era fornecido pelas distribuidoras Terrana e Paranapanema. O gerente e um frentista foram encaminhados para a delegacia.

Leia também:

Acusado de matar nutricionista Andrea Cabral tem prisão temporária convertida em preventiva

Consultas veterinárias gratuitas acontecem em São Gonçalo no fim de semana

"Essa operação evidencia a relevância da cooperação entre as instituições no enfrentamento de irregularidades que colocam em risco a segurança da população e a qualidade do meio ambiente", destacou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

O alto teor de etanol anidro na gasolina, além de comprometer o rendimento e causar prejuízo financeiro ao consumidor, pode provocar danos mecânicos aos motores que não são preparados para operar com essa mistura, aumentando os riscos de falhas e acidentes.