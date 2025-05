Mais dois ferros-velhos são interditados em São Gonçalo

Agentes da Secretaria de Ordem Pública da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, estiveram em mais oito depósitos e ferros-velhos que vendem produtos recicláveis na manhã desta sexta-feira (30). Quatro estavam fechados, dois estavam com as documentações necessárias em dia e dois foram interditados. Um homem foi levado para a delegacia, onde acabou autuado por receptação.

A Prefeitura de São Gonçalo vem atuando em ações integradas, a partir de imagens captadas pelas câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG), fazendo prisões em flagrante com a ronda diária da Guarda Municipal, e também focando em possíveis receptadores de materiais furtados, como fios de cobre, tampas de bueiros e lixeiras, para inibir a ação criminosa.

Nesta sexta-feira, a operação começou pelo bairro Porto Novo. Uma grande empresa de recicláveis estava com a documentação completa, mas recebeu auto de constatação pelos fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes por receberem aparelhos eletrônicos.

“A licença ambiental que eles têm não permite receber este tipo de material. A atividade está em desacordo com a licença permitida. E exposto, do jeito que está aqui, pode contaminar o solo. Eles receberam o auto de constatação avisando da irregularidade. E, posteriormente, receberão o auto de infração, que vai depender de vários fatores”, explicou o fiscal de Meio Ambiente, Jorge Edmir.

Outros dois depósitos que eram alvo da ação no mesmo bairro estavam fechados. Em Neves, uma empresa estava toda legalizada e um depósito foi interditado por falta do alvará de localização, de licença ambiental e o proprietário foi notificado para retirar uma caçamba fixa de frente da loja. Na Covanca e em Santa Catarina, dois ferros-velhos estavam fechados. Outro comércio em Santa Catarina foi interditado por falta de alvará de funcionamento.

No local, os fiscais encontraram uma lixeira que pode ter sido retirada da rua, além de fios da Enel. O responsável foi levado para a 73ª DP (Neves). A operação desta quarta-feira contou com a presença de agentes da Guarda Municipal, através da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes, além de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar e policiais civis da 73ª DP.