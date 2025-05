Após rolezinho, motociclistas liderados por Oruam fazem protesto pela liberdade de MC Poze

Ainda em busca da liberdade de MC Poze do Rodo, foi realizado nesta sexta, outro rolezinho, dessa vez liderado por Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, filho de Marcinho da VP, apontado como um dos chefes do Comando Vermelho (CV). O protesto conseguiu reunir centenas de motociclistas que protestaram contra a prisão do cantor pelos agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). A ação ocorre após o rolezinho em frente ao presídio de Benfica, Zona Norte do Rio, nessa quinta-feira (29).

Nas redes sociais, foram divulgadas imagens que revelam uma avenida, da Zona Norte, interditada pelos motoqueiros e barricadas, além de focos de fogos e fogos de artifício.

Depois da prisão de Poze, o cantor Oruam compartilhou em suas redes sociais prints de mensagens de sua mãe, Márcia Gama. Nas mensagens ela pediu para o filho não “dar brecha”, pois de acordo com ela, a polícia também tem intenção de prender Oruam. Mesmo com o pedido da mãe, o rapper decidiu prosseguir com o protesto, tendo declarado nas redes sociais, nesta quinta-feira (29) que faria “o maior rolê de moto da história do Rio de Janeiro pela liberdade do MC”.

Ainda revoltado com a situação, ele escreveu “Para mostrar que o povo tem voz”, disse Oruam. O rapper foi apoiado pelos seus seguidores, tendo recebido a sugestão de um deles de passar em frente à Repartição Pública da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro”.

Indignação

Além de Oruam, outros nomes do funk e do rap demonstraram revolta em razão da prisão de MC Poze do Rodo. Um deles foi o rapper Major RD, Rodrigo Freitas Fernandes Morais, que chamou os policiais de “safados”, “Mó covardia prender o menor dessa forma (sic)”.

“Segurado pelo pescoço, como se fosse o maior traficante do Rio de Janeiro. Por que canta no baile? É apologia cantar no baile? Se não fosse o Poze, seria outra pessoa; vocês é tudo safado, o baile rola embaixo o nariz de vocês, porque vocês recebem para o baile rolar (sic)”, disse Major RD.

Também houve pronunciamento de Daniel Amorim Nicola, conhecido como MC Daniel Falcão, “parece que foi ele que roubou o INSS”, disse, relembrando o caso de corrupção do INSS.

“Nada vai apagar o brilho dele. Parece que foi ele que roubou o INSS. Se tivessem metade da disposição para prender quem realmente faz coisa errada, o Brasil era país de primeiro mundo”, disse.