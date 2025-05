Secretário das Cidades, Douglas Ruas acompanha avanços de obras do Governo do Estado em bairros de São Gonçalo

O Secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas vistoriou, nesta quinta-feira (29), os avanços nas obras de Sacramento e Jardim Bom Retiro, em São Gonçalo. Os projetos são frutos de parceria do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da secretaria das Cidades, com a prefeitura. O secretário foi acompanhado na visita pelo prefeito, Capitão Nelson, e seu vice, João Ventura.

Durante a vistoria no bairro de Sacramento, Douglas Ruas acompanhou a execução dos serviços de drenagem, pavimentação, concretagem de meio-fio e calçada, além de terraplanagem (escavação do solo). Neste projeto, as intervenções contemplam melhorias em drenagem, calçamento e pavimentação, que vão passar por um total de 28 ruas. As intervenções também vão contemplar os bairros de Iêda (34 ruas) e Eliane (64 ruas), totalizando 126 ruas revitalizadas.

Já no Jardim Bom Retiro, o segundo maior bairro em extensão da cidade, estão sendo executados os serviços de drenagem, pavimentação e urbanização de mais de 64 ruas, beneficiando mais de 20 mil moradores locais. No momento, estão sendo realizados os trabalhos de concretagem de meio-fio e calçada, compactação do solo e terraplanagem.

"Cumprindo as determinações do governador Cláudio Castro de gerar mais qualidade de vida e bem-estar aos moradores do nosso estado, estamos mudando a realidade da população de São Gonçalo com obras de excelência que já estão melhorando a infraestrutura viária das regiões contempladas com os projetos executados pela secretaria das Cidades, como são os casos dos bairros de Sacramento e Jardim Bom Retiro", afirmou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.