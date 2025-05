Conferência de música reúne artistas e produtores para debater o setor

O Rio terá a Hot Beats Music Conference nesta quinta-feira (29) e na sexta, das 10h às 22h, no Hotel Nacional, em São Conrado. O encontro reunirá artistas e produtores dos mercados da música e de eventos com palestras, consultorias, networking e festa no encerramento. Temas como direito autoral, inteligência artificial, novos negócios, participação feminina na cena musical e finanças estão na pauta. A animação da noite de sexta, às 23h, será com a DOC Records, comandada pelo DJ Gui Boratto, referência internacional da música eletrônica, com Sarah Stenzel e Gabriel Brasil no line-up.

A conferência contará com 20 painéis, 14 workshops e mais de 80 palestrantes. São nomes como os DJs Marlboro, Meme, Cat Dealers (dupla que se apresentou antes do show de Lady Gaga), Saci e JP (que tem síndrome de Down), a coordenadora de relacionamento artístico Isa Souza (Rock in Rio e The Town), os produtores musicais Ariel Donato, Bia Song e Hitmaker (que trabalhou com Anitta na versão de "Mania de você"), além de empresários de clubes, representantes de gravadoras e de agregadores de músicas.

“Será uma conferência nacional de música à altura dos grandes eventos”, afirma o DJ Rafael Nazareth, sócio fundador da unidade da Academia Internacional de Música Eletrônica (Aimec RJ), organizadora do encontro, que chega à segunda edição.

Maior que a primeira e com a expectativa de reunir 400 pessoas por dia, a Hot Beats tem o apoio da Prefeitura do Rio, através da Secretaria de Integração Metropolitana, e da União Brasileira de Compositores. A UBC vai detalhar o passo a passo dos direitos dos autores e músicos. Com o título de "Direito autoral: agora você vai entender", a conversa será na sexta, às 16h. Reunirá o gerente de Relações Internacionais, Distribuição e Licenciamento da UBC, Peter Strauss, e o gerente de A&R da instituição, Márcio Ferreira, com mediação do DJ e radialista Rogério Gonçalves, outro organizador da conferência.

O público pode reservar ingressos na plataforma Sympla para cada dia, nos dois dias, somente para a festa ou os três momentos, com descontos. Mais informações em @hotbeatsacademy.