Guarda Municipal prende quatro homens em menos de 24 horas por furtos em São Gonçalo

Prisão ocorreu no bairro Vila Lage - Foto: Divulgação

Prisão ocorreu no bairro Vila Lage - Foto: Divulgação

Agentes da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo prenderam, em menos de 24 horas, quatro homens que cometiam furtos pelo município. Uma das ocorrências resultou na prisão em flagrante de três suspeitos que estavam tentando furtar cabos na Rua Doutor Alberto Torres, no bairro Vila Lage, na madrugada desta quarta-feira (28); a segunda ocorrência, foi um furto de celular, no bairro Zé Garoto, ainda na tarde da última terça-feira (27).

A primeira ocorrência aconteceu por volta das 4h20 da madrugada desta quarta-feira (28), quando responsáveis pela Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) informaram aos guardas que as câmeras de monitoramento do município flagraram três homens em atitude suspeita na Rua Doutor Alberto Torres: dois estavam em uma árvore tentando furtar cabos de energia elétrica da iluminação pública enquanto um terceiro homem estava na via dando suporte aos comparsas.

Quando os guardas estavam chegando no local, os suspeitos tentaram se evadir, mas foram capturados pelos agentes. Durante a abordagem, foram apreendidos duas facas, uma gilete e cachimbo de crack. Indagados, eles disseram que subiram na árvore para usar entorpecentes, negando o furto. Todos foram, então, conduzidos para a 73ª DP (Neves), onde foram presos por tentativa de furto. Os três já possuíam anotações criminais por roubo e furto.

Leia também:

Crítica OSG | Filme O Esquema Fenício: estética refinada e narrativa esgotada



Saiba o motivo da separação de Virginia e Zé Felipe

A segunda ocorrência aconteceu por volta das 17h30 de terça-feira (27), quando um homem estava na frente de sua casa mexendo em seu automóvel. Por morar em uma vila de casas, ele deixou o celular na parte de dentro do portão de acesso ao local. Após um período, a vítima procurou seu celular e não o encontrou.

Ao dar falta do aparelho, a vítima o rastreou e obteve sua localização, na Avenida Presidente Kennedy, onde encontrou o filho de uma vizinha, que havia deixado a vila pouco antes. Os agentes da Guarda foram acionados e o aparelho foi encontrado dentro da mochila do homem, juntamente com uma faca. O suspeito foi preso e levado para a 72ª DP (Mutuá).