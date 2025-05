São Gonçalo ensina autodefesa para mulheres motoristas de aplicativo

A aula para as motoristas de aplicativo foi guiada por Marco Barros, professor de jiu-jitsu no município - Foto: Divulgação

A aula para as motoristas de aplicativo foi guiada por Marco Barros, professor de jiu-jitsu no município - Foto: Divulgação

A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo realizou, nesta terça-feira (27), mais uma ação do Maio Amarelo. O evento “Não seja só mulher, seja guerreira”, aconteceu na quadra do Embaixadores Social Clube, no Camarão, onde foi desenvolvida uma aula de prevenção e autodefesa de artes marciais para mulheres motoristas de aplicativo.

No início do evento, agentes da Secretaria de Meio Ambiente e Transportes conversaram com as motoristas, entendendo suas demandas e preocupações. Depois, as mulheres motoristas puderam aprender sobre como se defender diante de uma agressão com golpes e instrumentos, como canetas e chaves.

Leia também:

MEC fará recomposição de R$ 400 milhões do orçamento das universidades

Nota do Enem voltará a certificar conclusão de ensino médio



Para o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos, ações como essa do Maio Amarelo impactam de forma positiva todo o município.

"O Maio Amarelo tem como objetivo destacar a importância da atenção e segurança no trânsito. Estamos realizando diversas ações para vários públicos, incluindo crianças, motoristas, responsáveis por transportes escolares e outros. Todas as nossas ações vão impactar positivamente no município, já que a população está mais instruída, fazendo das nossas ruas um ambiente mais seguro", disse.

A aula para as motoristas de aplicativo foi guiada por Marco Barros, professor de jiu-jitsu no município de São Gonçalo há mais de 30 anos.

"Trabalhamos aqui com elas o improviso de armas, como canetas e chaves, que podem se tornar instrumentos de autoproteção, dentre outros golpes e técnicas para que elas possam se defender no caso de algum ataque. É importante que esse conhecimento seja compartilhado, sabemos do abuso com relação às mulheres, então, se precaver é essencial", disse.

Thamires Marcenal, de 37 anos, é motorista de aplicativo há sete anos. Para ela, tais orientações são de extrema importância.

"A Prefeitura de São Gonçalo está de parabéns para abrir o espaço para nos ouvir e proporcionar esse conhecimento. Soube que teria esse evento através de outras motoristas e me interessei. É sempre muito importante estarmos aprendendo coisas novas para aplicar no nosso cotidiano. Estamos suscetíveis e vulneráveis o tempo todo à violência do Rio e aprender a se defender e se preservar no nosso trabalho é de grande importância", disse.

O Maio Amarelo 2025 tem como tema “Desacelere”. Seu bem maior é a vida”. A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes vem realizando, durante todo o mês, eventos com orientações a motoristas, dentre outros públicos.