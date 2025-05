Manuela Ornelas, primeira influenciadora do mercado digital do pescado no Brasil, participa de evento em Niterói

Empresária carioca, Manuela Ornelas, primeira influenciadora digital do pescado no Brasil, é presença confirmada na 4ª edição do Empreendedores do Bem, com a palestra “Case de Sucesso na Vida e no Digital”, sexta-feira, 30 de maio, às 15h, em São Domingos, Niterói.



No evento, com renda 100% revertida para projetos de instituições sociais, público terá Rodas de Conversa e Networking com palestrantes renomados, que abordarão temas importantes do empreendedorismo. O Encontro conta com apoio do Projeto Sempre Criança (https://semprecrianca.org/), que beneficia cerca de duas mil crianças e adolescentes em atividade de apoio à educação, cultura e desenvolvimento comunitário de Niterói e São Gonçalo.

Programas sociais favorecidos nesta edição: Projeto Recrer&Ação (Viradouro), Casa Reviver, (Morro do Estado), ações promovidas pelo Comitê Conexão Bairros e Comunidades (Grupo Mulheres do Brasil) e 22ª Festa de Natal do Projeto Sempre Criança.

“Fiquei muito feliz com o convite. É muito bom compartilhar minhas experiências em evento que apoia causas sociais tão importantes”, comenta Manuela Ornelas, proprietária do Grupo Divina Providência (Peixaria, Bar e Sushi Bar).



Além de Manuela Ornelas (a Manu da Peixaria), um time experiente de palestrantes: Silvia Belluzzo (Diretora de Marketing, com foco em empreendedorismo no TikTok para a América Latina), Felipe Tebet (Head de Conteúdo da CazéTV e Sócio da LiveMode), JP do Whats (A maior referência no Brasil no uso estratégico do WhatsApp) e Mayara Ferreira (Mentora de empreendedorismo com propósito).

Na programação, Painel sobre IA ( com Associação Nacional do Mercado e Indústria Digital - Anamid) e Autenticidade nas Redes Sociais (com Paula Tebett, mestre de cerimônia e palestrante). Ingressos à venda pelo link do Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/4-edicao-empreendedores-do-bem/2908709?referrer=linktr.ee

Serviço: 4ª edição do Empreendedores do Bem

Data/Horário: 30 de maio (sexta) – 9h às 18h

Local: Sala Nelson Pereira dos Santos / Reserva Cultural (Av. Visconde do Rio Branco, 880 - São Domingos - Niterói).

Valor: R$157,00

Link de compra de ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/4-edicao-empreendedores-do-bem/2908709?referrer=linktr.ee