Botafogo disputa decisão na Libertadores contra a Universidad do Chile nesta terça-feira

O Botafogo realiza o jogo mais importante do ano, até o momento, no Estádio Nilton Santos, às 21h30, nesta terça-feira (27). Em busca de uma vaga nas oitavas de final da Libertadores, o atual campeão precisa de uma vitória para se classificar para a próxima fase, enquanto o adversário necessita apenas de um empate.

A Universidad de Chile é líder do Grupo A, com 10 pontos conquistados. O Estudiantes é o segundo, com 9 — mesma pontuação do Botafogo, que ocupa a terceira colocação devido ao saldo de gols.

A expectativa é de casa cheia para o jogo. A última parcial publicada pelo clube indicava que mais de 35 mil ingressos já haviam sido vendidos com antecedência. A partida também contará com a presença de Carlo Ancelotti, atual técnico da seleção brasileira.

O Alvinegro terá a volta de atletas importantes que foram liberados pelo departamento médico, como Savarino, Alexander Barboza, Artur e Mastriani. A partida terá transmissão exclusiva pela Paramount+.

Confira a provável escalação do Botafogo:

John; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Artur, Cuiabano; Rwan Cruz e Igor Jesus.