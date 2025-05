Gerson tem leve inflamação no joelho e vira dúvida para jogo do Flamengo na Libertadores

O meia Gerson passou por exames na manhã desta segunda-feira (26), no Ninho do Urubu, depois de ter saído de campo na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, no domingo (25).

O camisa 8 tem apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Ele se apresentou normalmente com o restante do grupo e fez trabalhos com a fisioterapia. Ele pode até atuar contra o Táchira, pela Libertadores, mas ainda depende de como ele evoluirá nos próximos dias.

O Rubro-Negro está otimista pela presença de Gerson, mesmo que ele precise atuar no limite, já que o confronto vale a classificação do clube carioca para as oitavas de final da competição continental.

Leia também:

▶ Carlo Ancelotti realiza primeira convocação como treinador da Seleção Brasileira

▶ São Gonçalo abre mais 730 vagas para castração de cães e gatos

Gerson passou por uma avaliação inicial ainda no vestiário do Allianz Parque e o Flamengo já havia identificado que o problema não deveria ser grave. Ele chegou ao Rio de Janeiro mancando. Em nota oficial divulgada na manhã desta segunda (26), o Flamengo afirma que não foi grave:

"Substituído no segundo tempo da partida entre Palmeiras e Flamengo, Gerson passou por exames clínico e de imagem ainda na noite de domingo (25). Os resultados indicaram apenas uma leve inflamação no joelho esquerdo. Já nesta segunda-feira (26), no CT George Helal, o atleta se apresentou normalmente com o restante do elenco e realizou trabalhos com a fisioterapia."

O Flamengo tem dois duelos até a Copa do Mundo de Clubes. Na quarta (28), enfrenta o Deportivo Táchira, às 21h30, pela Libertadores, no Maracanã. No final de semana, pega o Fortaleza, às 18h30, também no Rio.

Na tarde desta segunda, Gerson foi convocado pelo novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para os duelos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra Equador e Paraguai.