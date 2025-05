Prefeitura Móvel oferece diversos atendimentos à população de Niterói nesta semana; Confira

A Prefeitura de Niterói vai ficar ainda mais próxima da população. O projeto Prefeitura Móvel estará no Horto do Fonseca, de segunda (26) a sexta-feira (30), com agentes municipais prontos para ouvir as demandas da cidade. Secretarias como as de Conservação e Serviços Públicos, Saúde, Fazenda, Educação e Assistência Social levarão para a rua técnicos habilitados para registrar solicitações, tirar dúvidas, anotar sugestões e oferecer serviços. O atendimento será das 9h às 17h.

Para o prefeito Rodrigo Neves, exercitar a escuta também faz parte das obrigações do poder público.

Leia também:

Edital do Enem 2025 é publicado; veja datas e regras do exame

Mais de 16,5 milhões ainda não declararam Imposto de renda; prazo vai até 30 de maio



“Queremos ouvir a população. Estamos preparados para registrar as solicitações feitas e incluí-las na programação de serviços, de forma a atendê-las o mais breve possível. Também estaremos abertos a sugestões e reclamações, com o objetivo de manter o alto índice de qualidade de vida em nossa cidade”, afirma.

No caso da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), por exemplo, será possível solicitar serviços como poda de árvores, limpeza do sistema de drenagem e tapa-buracos, além de tratar de questões relacionadas à iluminação pública.

O Horto do Fonseca fica na Alameda São Boaventura, 770.