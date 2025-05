Parque RJ já apresenta os contornos da nova pista de skate

A pista de skate do Parque RJ, no Boa Vista, está começando a tomar forma, utilizando uma área de 560 metros quadrados da nova área de lazer e recreação de São Gonçalo. Uma equipe especializada foi contratada para construir a pista, que mescla elementos de rua (corrimão e bordas), com rampas e outros composições de curva.

O Parque RJ está sendo erguido no espaço onde antes ficava o antigo Piscinão. Com 35 mil metros quadrados, o local está sendo revitalizado pela Secretaria de Estado das Cidades, do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. O projeto possui um investimento de mais de R$ 44 milhões e foi elaborado pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe).

Bruno Pires, arquiteto responsável pela construção da pista de skate, explicou que a área está sendo construída a partir de estudos e consultas com praticantes da modalidade esportiva.

“Consultamos algumas pessoas que andam de skate por aqui, fizemos estudos e buscamos atender as solicitações e necessidades que eles apontaram. É uma área de street, de obstáculos que simulam o mobiliário urbano, mas com inserção de algumas transições e rampas com curva”, disse.

Bruno destacou que a nova pista poderá, inclusive, ser palco de competições no futuro.

Leia também!

Clubes da Premier League estão interessados em Igor Jesus e jogador pode deixar o Botafogo depois do Mundial



São Gonçalo promove evento para o Dia do Orgulho Nerd

“A importância de se ter uma empresa especializada na construção de pistas de skate no projeto vai desde a concepção do projeto até a entrega da obra, com uma pista de skate pensada nos mínimos detalhes. Construímos diversas pistas em todo o Brasil. Um espaço de qualidade como esse dá dignidade para quem o utiliza. Essa pista vai servir tanto para o lazer, mas também pode ser usada em futuras competições de skate”, disse.

Parque RJ – O Parque RJ está sendo transformado em uma grande área de lazer com skate park, ciclovia, cascatas, quadra poliesportiva, quadra de areia, campo de futebol, área de convivência para piquenique, pista de atletismo, área de eventos para shows e atividades culturais para até 15 mil pessoas, parque infantil, academia de jovens e idosos, espaço de memórias (para interação no local), prédio administrativo e banheiro.

Além disso, o local terá estacionamentos com mais de 150 vagas para carros, com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs). Um elevador também será instalado no prédio administrativo e rampas de acesso estão sendo construídas em diversos pontos para garantir o acesso de pessoas com deficiência no local.

As obras do subsolo, incluindo redes de esgoto, drenagem, irrigação e rede elétrica, já foram finalizadas. O local terá três reservatórios de água e cascatas.