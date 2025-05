"Mini Glória Maria" inicia sonho e começa a fazer faculdade de Jornalismo

A estudante que conseguiu 960 pontos na redação do enem 2024, decidiu cursar Jornalismo na Universidade de Ribeirão Preto, instituição privada de ensino superior - Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

A estudante que conseguiu 960 pontos na redação do enem 2024, decidiu cursar Jornalismo na Universidade de Ribeirão Preto, instituição privada de ensino superior - Foto: Arquivo Pessoal/Instagram

A jovem Mirella Archangelo, de 18 anos, conheciida como “mini Glória Maria” , iníciou as aulas do curso de Jornalismo. Ela ganhou notoriedade nacional em 2017 quando um vídeo viralizou na internet, onde ela brincava de reporter com os irmãos enquanto reclamava de uma rua esburacada.

Glória Maria foi até Ribeirão Preto para conhecer a menina de então 10 anos, em uma reportagem especial exibida pelo Fantástico. Mirella, fã da jornalista, foi surpreendida e se emocionou com o encontro.

A estudante que conseguiu 960 pontos na redação do enem 2024, decidiu cursar Jornalismo na Universidade de Ribeirão Preto, instituição privada de ensino superior.

Leia também

Polícia Civil captura o médico Armando Marins, investigado por morte de paciente em Niterói

São Gonçalo promove evento para o Dia do Orgulho Nerd



De acordo com uma postagem no instagram de Mirella: “Esse é o início de uma nova fase, cheia de desafios, aprendizados e crescimento.”