Selena Gomez apoia Hailey após atitude polêmica de Justin Bieber

A cantora Selena Gomez surpreendeu os fãs ao demonstrar apoio público à modelo Hailey Baldwin Bieber, após Justin Bieber, seu ex-namorado, fazer um comentário polêmico sobre a esposa em um post no Instagram. O gesto solidário de Selena ocorreu nas redes sociais, quando ela curtiu uma publicação da marca Sephora com uma foto em preto e branco de Hailey.

Vale lembrar que Selena e Justin mantiveram um relacionamento marcado por idas e vindas entre 2010 e 2018. Após o término definitivo com a cantora, Justin retomou um breve romance com Hailey, com quem ficou noivo em julho de 2018. O casal se casou oficialmente no ano seguinte, em 2019. Em agosto de 2024, nasceu o primeiro filho dos dois, Jack Blues.

Recentemente, Hailey estampou a capa da edição norte-americana da revista Vogue, um marco em sua carreira como modelo. Para comemorar, Justin compartilhou a capa em seu perfil, mas acompanhou a postagem com uma legenda considerada insensível por muitos. No texto, ele relembrou uma briga com Hailey, em que afirmou que ela “jamais estaria na capa da Vogue” — algo que hoje ele reconhece ter sido injusto e motivado por um sentimento de desrespeito. “Baby, você já sabe, mas me perdoe por dizer que você não faria uma capa da Vogue, eu estava tristemente errado”, escreveu o cantor. Diante da repercussão negativa, Justin acabou deletando a publicação.

O gesto de Selena ao curtir a publicação da Sephora foi interpretado como uma demonstração de empatia e maturidade, principalmente em meio aos rumores de crise no casamento de Hailey e Justin. Nos últimos meses, o casal tem sido pouco visto junto em público, e o cantor chegou até a parar de seguir a esposa no Instagram o que mais tarde atribuiu a um suposto ataque hacker.

Atualmente, Selena Gomez está noiva do produtor musical Benny Blanco, que já colaborou com Justin Bieber em projetos no início da carreira do cantor.