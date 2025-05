Hoje é o Dia Nacional do Café! Conheça versões tradicionais e 'diferentonas' da bebida mais popular do país

Mocaccino está entre as versões alternativas mais queridinhas do público - Foto: Layla Mussi

Com um cheiro inconfundível e apaixonante, o pretinho "nada básico", que é paixão nacional e protagonista das mesas das casas brasileiras, é celebrado, neste sábado (24), o Dia Nacional do Café. Adicionada ao calendário de eventos do Brasil pela Associação Brasileira da Indústria de Cafés (Abic) em 2005, a data vem sendo utilizada por "coffee lovers" para declarar todo seu amor por este produto que, mais que uma bebida, é parte da identidade nacional.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café, o Brasil é o segundo maior consumidor do mundo e perde apenas para os Estados Unidos. Por isso, nada mais justo que dar o destaque merecido à essa bebida, conhecida também como pretão, pingado ou cafezinho, que aquece o coração de dentro para fora e dá aquele "gás" em meio a rotina, uma "pausa" para recarregar as energias.

Versátil, aromático e consumido de inúmeras formas — coado, expresso, gelado, com leite, em drinks, sobremesas, ou até como ingrediente em pratos salgados, o café também se adapta a diferentes ocasiões ou momentos. Com o crescimento da cena de cafés especiais, o grão brasileiro também ganha novas versões e modos de preparo para perfis sensoriais distintos.

Pensando tanto no público que gosta do estilo tradicional quanto nas novas formas de consumo da bebida, incluindo variedades "frias", O SÃO GONÇALO preparou uma seleção especial, apresentada pelo gerente Lucas Souza, do Vírgula, espaço gastronômico e cultural.

Confira:

- Café coado no Filtro Koar

Café coado no Filtro Koar | Foto: Layla Mussi

Método criado em 2017 para intensificar o clássico café coado, com objetivo de trazer intensidade, a doçura do café brasileiro através da redução da acidez. Conhecido mundialmente como um método brasileiro que agrada o paladar dos amantes do grão. O método de extração é realizado na mesa do cliente, garantindo uma experiência única, onde além de consumi-lo, o consumidor p0de vê-lo sendo preparado à sua frente.

- Mocaccino

Mocaccino está entre as versões alternativas mais queridinhas do público | Foto: Layla Mussi

Também conhecido como moca, é um café muito popular por ter um sabor mais achocolatado e adocicado. O charme do degradê mostra que o expresso similar ao cappuccino e fundido ao leite vaporizado, com uma camada de chocolate, compensa tanto no sabor quanto na apresentação.

- Cappuccino Vírgula

Capuccino Vírgula | Foto: Layla Mussi

Bebida clássica italiana que combina a força do café com a suavidade do leite. Diferentemente de um café com leite tradicional, no Vírgula ela possui um adicional de borda de nutella e chantilly, finalizada com cacau em pó.

- Café com Panna

Café com Panna | Foto: Layla Mussi

Une a intensidade do café expresso com a leveza do chantilly, apresentando o equilíbrio necessário entre o doce e o amargo. É um tipo de café popular que se caracteriza pelo sabor intenso do café.

- Espresso com chocolate

Espresso com chocolate | Foto: Layla Mussi

Uma criação para os amantes de chocolate, trazendo o diferencial de sua junção com o café tradicional, substituindo até mesmo a necessidade do uso do açúcar, visto que é um expresso mais doce e saboroso. No Vírgula, a bebida vem com um adicional: uma barra de chocolate meio amargo.

- Espresso Tônica

Espresso Tônica | Foto: Layla Mussi

Bebida onde a junção da água tônica com café expresso, finalizada com espuma de gengibre, abre uma nova possibilidade no consumo do café. Refrescante, gelada e muito consumida no verão, a bebida traz o diferencial do amargor do café em união ao sabor levemente amargo e cítrico da água tônica.

- Vita Coffee

Vita Coffee | Foto: Layla Mussi

Outra bebida gelada, perfeita para consumir café em dias de calor. Mescla a refrescância e a leveza que um suco de laranja traz, com a intensidade do café expresso. O Vitta Coffe mantém as características de uma bebida forte por conta do café, ao mesmo tempo em que traz a doçura da laranja.

- Cappuccino tradicional

Bebida feita com leite vaporizado, café e cremoso com toque de chocolate em pó ou canela. No Vírgula, dependendo da previsão do tempo, a bebida é finalizada e apresentada ao cliente com as figuras simbólicas no topo do café. Em dias de chuva, uma nuvenzinha, em dias ensolarados, o símbolo de um sol.

- Frappé de Kit Kat

Frappé de Kit Kat | Foto: Layla Mussi

A bebida gelada leva uma base de cappuccino especial mesclado com gelo e leite vaporizado. Além disso, atraindo mais uma vez os amantes de chocolate e com uma apresentação especialmente atrativa, o café ainda possui uma camada da borda feita com creme de kit kat finalizado com chantilly e kit kat em pedaços por cima.

Driblando a crise

Considerado um dos grandes culpados pela alta de 7,96% do preço dos alimentos no Brasil em 2024 e da inflação como um todo, o café moído apresentou um aumento de 39,6% durante o ano passado e, sozinho, teve o quarto maior impacto de um só item no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A alta está relacionada tanto à produção quanto ao consumo do produto. Enquanto eventos climáticos prejudicaram a colheita do grão e reduziram a oferta, a demanda cresceu, principalmente fora do país. Faltou café no mercado brasileiro. A alta do preço é resultado dessa combinação.

Porém, muitos comerciantes e consumidores vêm, incansavelmente, buscando meios para driblar a alta do preço do produto, tão tradicional e necessário nas mesas das famílias brasileiras. Para Pablo Irio Ferreirinha Pereira, um dos sócios do Vírgula, o aumento exorbitante só foi minimizado graças à parceria com a 3corações, líder nacional de café torrado e moído, segundo a NIELSEN [empresa global de informação e dados].

"A gente não sentiu essa diferença tão absurda porque a cafeteria é assinada pela três corações, que mesmo aumentando um pouco o preço, não seguiu o aumento nacional do café. Sentimos mais o aumento de outros itens, porque está tudo relacionado ao café, como a base do cappuccino, mas ainda assim conseguimos manter o mesmo preço para o cliente, graças a essa parceria", explicou o empresário.

A realidade é que, mesmo em maio a alta nos preços, o café mantém sua importância histórica, econômica e cultural no Brasil, sendo responsável por impulsionar o desenvolvimento de diversas regiões, especialmente o Sudeste.

Além de seu peso econômico, o café também ocupa um lugar especial no cotidiano dos brasileiros. É símbolo de hospitalidade, ponto de encontro em conversas informais e presença constante em muitos lares. Seu consumo vai muito além do simples hábito: representa afeto, tradição e cultura.

E você, já tomou seu cafezinho hoje?