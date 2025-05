Niterói ganha prêmio internacional em participação cidadã

O prêmio foi entregue na cidade de Córdoba, na Argentina, e é concedido anualmente em reconhecimento de experiências bem-sucedidas sobre participação cidadã, envolvimento comunitário, inovação democrática, deliberação pública e governo aberto. A iniciativa de ampliar a democracia digital e a participação social no município está vinculada ao histórico de mobilizações sociais e atuação ativa da cidade na formulação de políticas públicas. Ao todo, foram 137 candidaturas de 37 países e 108 governos locais e regionais.

Niterói utilizou a tecnologia para ampliar os canais de comunicação com a população. A cidade passou a usar as redes sociais para a comunicação direta entre a população e a administração pública, permitindo o recebimento de demandas e sugestões em tempo real. Essa inovação tomou forma com a parceria com o COLAB, reconhecido pela ONU em 2015 como a “melhor plataforma de governo e participação”. O prefeito Rodrigo Neves destacou a importância do reconhecimento do prêmio.

“É um reconhecimento importante que recebemos pela inovação no uso da tecnologia na comunicação, que ampliou muito o acesso e o contato do cidadão niteroiense com a prefeitura, a partir da implementação do COLAB, uma ferramenta fundamental de participação popular”, disse o prefeito.

O coordenador de Governo Digital e Relacionamento Cidadão da Prefeitura de Niterói, Fernando Stern, destacou o foco da gestão do prefeito Rodrigo Neves que acredita em promover a democracia e a participação social desde a primeira gestão em 2013.

“O mais importante que eu queria reforçar aqui é a nossa experiência porque a gente trabalha todos os dias para ampliar e dar mais força aos canais de participação. Mais do que isso, nos esforçamos para tornar mais fácil e mais simples a vida das pessoas que precisam de serviços de governo, de serviços públicos, que são direitos digitais, direitos das pessoas, direitos humanos, como também participar das decisões do governo e colaborar com a cidade. Por fim, agradeço e parabenizo o prefeito Rodrigo Neves pela prioridade que a sua gestão dá para a democracia e a participação popular”, afirmou Fernando Stern.

As consultas públicas colaborativas se tornaram marcos dessa transformação, centralizando as demandas dos cidadãos que são georreferenciadas e direcionadas aos órgãos responsáveis, garantindo respostas mais rápidas. Os cidadãos podem fiscalizar, colaborar e sugerir ações sem burocracia ou necessidade de deslocamento. Para a gestão, a plataforma permite acompanhar todas as etapas em um ambiente digital unificado, organizando os dados e otimizando a tomada de decisões.

Atualmente, o COLAB conta com 190 mil usuários ativos em uma cidade de 500 mil habitantes. Desde o início da parceria, foram registradas mais de 250 mil solicitações, das quais 88% foram solucionadas. Além disso, a plataforma já registrou mais de 110 mil participações em consultas públicas. Outro destaque são as redes sociais oficiais da Prefeitura: mais de 280 mil seguidores. A iniciativa se tornou referência nacional em governança digital.