Pitbull invade escola e ataca seis crianças na Zona Oeste do Rio

Um vídeo que circula nas redes sociais, gravado por um aluno de uma escola municipal em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mostra o momento em que alunos correm após a invasão de um cachorro da raça pitbull no local, na manhã desta quinta-feira (22). Seis crianças foram atacadas pelo animal.

As imagens não registraram os ataques, mas é possível ver no vídeo o desespero dos alunos e a correria que se iniciou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o ataque aconteceu no horário de entrada, quando os alunos acessavam a unidade escolar. As crianças tiveram ferimentos leves nos pés e foram levadas para a UPA João XXIII, onde receberam atendimento médico e já foram liberadas. Elas também foram vacinadas.

Leia também:

Atenção, motoristas! Poda de árvores interdita temporariamente a Estrada Leopoldo Fróes, em Niterói

Universo/Niterói sedia III Seminário de Marketing e Inovação



O animal foi recolhido pelo Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais.

O Comando do 27° BPM (Santa Cruz) informou que o batalhão não foi acionado. Segundo a corporação, os policiais tomaram conhecimento da ocorrência por meio do setor de inteligência e localizaram as crianças na UPA.

A Polícia Militar informou ainda que realiza buscas para localizar o tutor do animal.

O caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz).