Receita Federal libera, na próxima sexta (23), consulta a lote de restituição do Imposto de Renda

Na sexta (23), será liberada a consulta a lote de restituição do IR - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Receita Federal vai liberar na próxima sexta-feira (23), a partir das 10h, a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda 2025. Mais de 6 milhões de contribuintes receberão o pagamento, totalizando 11 bilhões de reais em depósitos.

Esse é o maior valor pago em um lote na história. O primeiro lote é pago para os contribuintes com prioridade legal: 240.081 mil idosos acima de 80 anos, 2.346.445 milhões de pessoas entre 60 e 79 anos, 199.338 mil contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e 1.096.168 milhão de restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além destes, 2.375.076 milhões de restituições serão pagas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração pré-preenchida e tenham optado por receber a restituição via PIX.

Para saber se está incluso na primeira restituição, o contribuinte precisa acessar o site da consulta da restituição quando for liberado, informar seu CPF, sua data de nascimento e o ano da entrega da declaração, no caso, 2025.

A consulta pode ser feita também por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda, com versão para tabletes e smartphones dos sistemas Android, do Google, e iOS, da Apple. Além de saber sobre a liberação da restituição, o cidadão pode consultar também a situação cadastral de um CPF.

Data de início dos pagamentos de restituição do Imposto de Renda 2025:

• 1º lote de restituição do IR 2025 - 30 de maio

• 2º lote de restituição do IR 2025 - 30 de junho

• 3º lote de restituição do IR 2025 - 31 de julho

• 4º lote de restituição do IR 2025 - 29 de agosto

• 5º lote de restituição do IR 2025 - 30 de setembro