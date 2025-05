Cônsul da Alemanha visita centro interescolar de São Gonçalo

O Centro Interescolar Ulysses Guimarães (CIUG), no Porto da Madama, recebeu, nesta terça-feira (20), a visita do cônsul da Alemanha, Jan Freigang. A ideia foi conhecer o espaço e entender a realidade local, para estreitar laços e conversar sobre uma parceria para a implementação do curso de alemão na unidade.

“Em minha visita hoje a São Gonçalo e ao CIUG, eu pude ver a sede por conhecimento que os jovens da cidade têm e o interesse no aprendizado da língua alemã. Sendo assim, torço para que o CIUG ministre cursos de alemão em breve. Ao valorizar o ensino de idiomas, apoiando eventos como a Semana da Língua Alemã, São Gonçalo reafirma o compromisso com educação de qualidade e, por consequência, com a formação de cidadãos preparados para o mundo”, afirmou o cônsul.

Os secretários de Educação, Mauricio Nascimento, de Esporte e Lazer, Bruno Porto e de Desenvolvimento Econômico, Evanildo Barreto, participaram da visita. Para Mauricio, é muito importante ampliar o diálogo em busca de novas parcerias para oferecer uma educação cada vez mais completa aos alunos.

“O CIUG é uma unidade pioneira, que ensina idiomas e informática de forma totalmente gratuita em São Gonçalo e ficamos muito felizes com o interesse do Consulado Alemão em conhecer um pouco do nosso trabalho. Estamos ainda conversando sobre a implementação do idioma alemão na rede, mas tenho certeza que, efetivando a parceria, será um grande agregador de conhecimento para os nossos alunos”, disse o secretário de Educação.