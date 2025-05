Parte do trecho 2 do MUVI, em São Gonçalo, recebe pavimentação

A obra do MUVI (Mobilidade Urbana Verde Integrada), o maior projeto de mobilidade urbana de São Gonçalo, segue avançando. Nesta terça-feira, 20, ocorreu a execução do serviço de pavimentação na rua Comandante Ari Parreiras, no bairro Porto Velho, referente ao trecho 2 do projeto.

O MUVI é um projeto fruto de parceria entre a Prefeitura de São Gonçalo e o Governo do Estado, executado pela Secretaria das Cidades, e será um corredor viário com 18 km de extensão, que já conta com alguns trechos liberados para o público.

"O MUVI é uma transformação histórica para São Gonçalo. Essa etapa de pavimentação no trecho 2 mostra o nosso compromisso em acelerar as entregas e melhorar, de forma concreta, a mobilidade, investindo em infraestrutura que conecta bairros, reduz o tempo de deslocamento e gera desenvolvimento para toda a região", afirmou o governador Cláudio Castro.

Ao término das obras, o corredor viário ligará Guaxindiba a Neves, passando por mais de 18 bairros e incorporando ciclovias, áreas de convivência e espaços arborizados. Além disso, serão instalados 76 bicicletários em seis pontos estratégicos.

"O MUVI já é uma realidade e vem transformando a vida de quem mora ou circula por São Gonçalo com um corredor viário que vai gerar mais mobilidade e diminuir o tempo do cidadão no trânsito. Com a liderança do governador Cláudio Castro, seguimos empenhados em gerar mais qualidade de vida e conforto, não só para os gonçalenses, mas para toda a população do nosso estado", afirmou o secretário das Cidades, Douglas Ruas.