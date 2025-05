Começam as obras de requalificação da Praça do Vila Lage, em SG

Teve início, nesta manhã de segunda-feira (19), a obra de reparo na geometria da Rua Doutor Alberto Torres e requalificação da Praça do Vila Lage, que fica na Rua Doutor Alberto Torres. A Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo, responsável pelas intervenções, determinou o fechamento do retorno no local, durante o dia, para que as máquinas possam operar.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), prevê o reordenamento viário, que foi necessário após a criação de vagas de estacionamento próximo à praça, dentro do projeto do novo corredor viário da cidade, o MUVI – Mobilidade Urbana Verde Integrada.

Além do ajuste viário, existe o projeto da nova praça, que inclui bancos e mesas de concreto, lixeira, bicicletário, novos brinquedos (como gangorra tripla, casa do Tarzan, balanço duplo) e equipamentos de academia, além do paisagismo, pavimentação da praça com piso emborrachado e piso intertravado, rampas de acessibilidade e grama.

“Houve uma readequação da geometria da via, com as novas vagas de estacionamento que fornecem apoio aos comerciantes que ficam próximos à praça. Por isso, o reordenamento viário se faz necessário. O bairro sofreu uma verdadeira transformação com o MUVI e estamos seguindo com essas mudanças. Essa é a segunda praça que fazemos, a primeira foi a nova praça do Colubandê, que também passou por reordenamento viário”, explicou o secretário de Meio Ambiente e Transportes, Fábio Lemos.

Durante as obras de requalificação da praça, a área de retorno no local ficará interditada das 8h às 17h. O trecho será liberado para o tráfego de veículos durante o período da noite. As obras têm previsão de duração de seis meses.

Cícero Freitas Júnior, de 35 anos, é morador do bairro há 30 anos e acompanhou esse primeiro dia das obras da nova praça. “A obra do MUVI melhorou o bairro e o tráfego de veículos. Então, se acompanhar essa obra, vai ser bom. A praça estava precisando de reforma. Estamos animados para ver como vai ficar”, disse o empresário.